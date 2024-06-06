ET民調／大巨蛋若辦演唱會　近九成民眾支持「收益按比例捐公益」

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

「台北大巨蛋」2023年底啟用，作為體育活動用地並舉辦各項大型運動賽事，不過近期出現期盼大巨蛋辦演唱會聲音，但卻卡在使照註記，台北市長蔣萬安急欲解除這個緊箍咒。而根據《ETtoday民調雲》調查發現，逾8成民眾同意大巨蛋修改為可供演唱會使用，但有近9成民眾贊成，演唱會所獲收益按比例捐作公益。

台北大巨蛋至今無法舉辦演唱會原因，在於大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在「是否同意台北大巨蛋修改供演唱會使用」上，整體有86.3%表示同意（55.7%非常同意，30.6%還算同意），僅8.6%表示不同意，另5.2%表示不知道／沒意見。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性（87.8%）、18至29歲（87.1%）或50至59歲（89.8%）、中部地區（88.7%）、教育程度專科／大學者（88.3%），同意台北大巨蛋修改供演唱會使用之比例，均相對高於其他族群。

台北大巨蛋是由台北市政府以BOT模式（民間興建營運後轉移模式）交由遠雄集團運營，但近期有議員發現，根據「大巨蛋體育場館場地租用收費標準」2023年9月15日版本，針對演藝娛樂類單場抽成上限最高為735萬元，但今年1月8日卻悄悄改成「無上限」，而北市府卻僅稱「備查」，使外界質疑有圖利遠雄之虞。

所以在「演唱會票房抽成改為無上限」的看法上，有49.7%民眾認為「政府應加以干涉，讓台北首都演藝產業穩定發展」，而39.3%民眾則認為「票價本來就由市場機制決定，廠商自負盈虧」，另有11.0%民眾表示「不知道／沒意見」。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，將兩種看法相比較下，女性（50.5%）、59歲以下（47.8%以上）、北部地區（51.3%）或中部地區（50.4%）、教育程度高中／職以下（48.0%）或專科／大學（49.2%）者，認同「政府應加以干涉，讓台北首都演藝產業穩定發展」的比例較高；而60歲以上（49.2%）、南部地區（47.0%）認同「票價本來就由市場機制決定，廠商自負盈虧」的比例較高。

在「是否贊成演唱會收益按比例捐作公益使用」上，整體有89.4%表示贊成（59.0%非常贊成，30.4%還算贊成），僅6.5%表示不贊成，另4.1%表示不知道／沒意見。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性（91.9%）、50歲以上（93.3%）、南部地區（91.6%）、教育程度高中／職以下（91.5%），贊成演唱會收益按比例捐作公益使用之比例，均相對高於其他族群。

本次調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年6月4日至6月5日進行，以全台灣年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1654份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.41%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度之樣本加權，以符合全台灣18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。