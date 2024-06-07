嘉義人看過來！11／30前參加駕訓考上機車駕照　駕訓費全免

▲▼ 嘉義人有福了，即日起機車駕訓免費。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義民眾有福了」！嘉義區監理所、嘉義縣政府、嘉義市政府與轄區內4家駕訓班，公私協力四方合作，提出全國最優惠機車駕訓補助方案，只要於113年11月30日前參加嘉義縣或嘉義市立案機車駕訓班並考取駕照，訓練費用「全額免費」，守護民眾生命財產安全，大家一起來！

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嘉義區監理所表示，為鼓勵民眾參加機車駕訓，除交通部提供1,300元駕訓補助外，其餘費用由嘉義縣政府、嘉義市政府與轄區內駕訓班配合專案提出加碼補助「全額免費」方案，其中嘉義縣民或於嘉義縣就學、就業之民眾，參加嘉義縣境內之機車駕訓班(提供新十全、金聲、富邦等3家駕訓班共200名額)，嘉義市市民參加嘉義縣、市之機車駕訓班(提供嘉義高工、新十全、金聲、富邦等4家駕訓班共900名額)，由嘉義縣、市政府全額補助學費，補助名額有限，額滿為止，歡迎有需求民眾多加利用!

所長黃萬益表示，交通部針對初次考領機車駕照的民眾，推行「騎機車 上駕訓」政策，有別以往直接至監理單位考照，機車駕訓提供完整的法規、觀念與技術課程，讓初次取得駕照之新手騎車更加安全，經統計有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%，顯見透過駕訓班駕駛訓練課程，有助於提升新手駕駛對道路潛在危險的感知，進而建立安全騎乘及防禦駕駛的概念，降低事故的發生。

另為進一步提升取得駕照者之正確騎乘道路及防禦駕駛觀念，自本(113)年度4月起，嘉義區監理所協調富邦、新十全、金聲等3家機車駕訓班，辦理「機車道路安駕訓練」補助計畫，對象係針對取得駕照民眾，於113年11月30日前至駕訓班參加道路安駕訓練者，額外再享補助訓練費用1,200元，讓您安全更有保障。

機車駕駛訓練教學內容包含學科訓練6小時(含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時)及術科訓練10小時(含模擬實際道路駕駛)，學習正確騎車觀念與騎車技巧，好康多多又不用錢，您還在等什麼?有意報名參加訓練之民眾，相關資訊可至「嘉義區監理所網站(https://cyi2.thb.gov.tw)-監理業務-駕照-機車駕訓補助專區」查詢。