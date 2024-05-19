嘉義市機車駕訓「全額補助」　鼓勵市民學習防禦及責任駕駛　

▲嘉義市全力支持機車駕訓補助，再加碼到「全額補助」，全國最高! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例佔總事故近八成，且機車事故主要以未依規定讓車、違反號誌管制為其肇因，因此，培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣刻不容緩。而依據交通部研究數據顯示，參加機車駕訓較未受訓者違規風險降低32%，肇事風險降低20%，機車駕訓實有其成效。

因此，嘉義市自111年起積極配合交通部公路局推動機車駕訓補助，鼓勵市民至駕訓班學習並養成防禦駕駛及責任駕駛之正確用路安全觀念，為鼓勵市民參加機車駕訓，去(112)年交通部每人補助1,300元，嘉義市政府即已加碼每人補助1,300元，補助額度為全國最高；為再進一步吸引更多市民參加機車駕訓，今(113)年起再加碼到「全額補助」，保障交通安全、生命無價，期許更多民眾一起參加機車駕訓，學習正確機車駕駛觀念。

市長黃敏惠表示，每一件交通事故都是一個家庭的破碎，非常令人痛心，嘉義市全力支持機車駕訓補助計畫，目前交通部嘉義區監理所補助本市市民至機車駕訓班補助名額共900名，每人補助1,300元，嘉義市地區機車駕訓費用平均約3,200元，所需差額今(113)年度將由嘉義市政府再加碼「全額補助」，讓騎乘機車交通安全多一份保障。

交通處長許啟明補充，目前駕訓班教學內容包含學科訓練6小時(含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時)及術科訓練10小時(含模擬實際道路駕駛)，為保護市民在教練指導下的安全場地接受正確安全騎乘機車觀念，呼籲市民朋友多多報名參訓，凡自今(113)年1月1日至今(113)年12月31日間於嘉義縣及嘉義市合法設立之機車駕訓班參訓的嘉義市民，可於考取機車駕照後透過駕訓班向監理所申請訓練費補助，今年共有900名，歡迎踴躍報名參訓。