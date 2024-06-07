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莫迪獲選多數黨領袖！　將第3度出任印度總理

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲ 莫迪順利連任總理。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里7日專電

印度剛完成國會下議院選舉，以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟今天召開會議，推選現任總理莫迪為多數黨領袖，意味著莫迪將第3度出任總理一職。

印度從4月19日至6月1日，分7梯次投票選出新屆543席下議院議員。開票計票結果6月5日凌晨揭曉，執政黨BJP取得240席，以BJP為首的「國家民主聯盟」（NDA）獲超過290席，過半數，享有組閣權。

國家民主聯盟議員當選人今天中午在國會召開會議。根據電視台直播，與會政黨代表一致支持由莫迪（Narendra Modi）擔任多數黨領袖，這意味著莫迪將第3度出任總理一職。

莫迪先前於2014年及2019年兩度出任總理，執政至今10年。

他今天在致詞中讚揚國家民主聯盟是成功的政治聯盟，團結互信，也是良政的代名詞，並承諾會繼續致力帶領印度朝已開發國家的目標前進。

國家民主聯盟各黨代表稍後將晉見總統慕爾穆（Draupadi Murmu），遞交對莫迪出任總理的支持名單；印度總理是由總統任命，但人選必須享有下議院多數議席的支持。

印度時報（TOI）今天引述消息人士報導，新屆總理就職儀式將於9日傍晚舉行，多國領袖將前來觀禮。

印度採議會內閣制，國會分上議院和下議院，總理一般來自下議院，內閣閣員由總理推薦、總統任命。

印度人民黨這次大選未取得過半數席次，需要其他政黨支持，因此BJP高層近日密集與盟友會面，討論可行的新政府權力分配方案。（編輯：郭中翰）

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