賴清德上任首次社群互動外國元首　發文恭賀印度總理莫迪連任

▲總統賴清德發文恭賀印度總理莫迪連任,也是上任以來,首次在網路社群互動外國元首。(資料照/總統府)

記者柯沛辰/綜合報導

總統賴清德5日下午在X平台發文,祝賀印度總理莫迪(Narendra Modi)當選連任,短短9小時就突破127萬次觀看。不久後,莫迪也轉發賴總統貼文,稱期待台印關係更加緊密,深化互惠的經貿與科技夥伴關係。

總統賴清德在X平台發文表示,誠摯恭喜總理莫迪當選,台印夥伴關係成長迅速,期待雙方持續深化在經貿、科技和其他領域的合作,為印太地區的和平與繁榮作出貢獻。

晚間,莫迪轉發賴總統貼文,並回應「謝謝溫暖的留言,期待台印深化互利互惠的經濟和技術夥伴關係,並建立更緊密的聯繫。」貼文發出後3小時,已有2.7萬人按讚、超過3600次轉發。

總統府發言人李問表示,這是賴總統上任以來,第一次在網路社群與外國元首互動,也象徵台印之間的友好關係,穩健成長、持續增溫。

李問指出,印度與台灣都是民主國家,不僅文化教育交流愈來愈蘋煩,產業經濟層面也有許多面向互補互惠,包括近年來在半導體產業的合作,「期待未來,持續強化台灣和印度之間的友好關係!」

Thank you @ChingteLai for your warm message. I look forward to closer ties as we work towards mutually beneficial economic and technological partnership. https://t.co/VGw2bsmwfM