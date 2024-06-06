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賴清德上任首次社群互動外國元首　發文恭賀印度總理莫迪連任

▲▼總統賴清德接待外賓。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德發文恭賀印度總理莫迪連任，也是上任以來，首次在網路社群互動外國元首。（資料照／總統府）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德5日下午在X平台發文，祝賀印度總理莫迪（Narendra Modi）當選連任，短短9小時就突破127萬次觀看。不久後，莫迪也轉發賴總統貼文，稱期待台印關係更加緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係。

總統賴清德在X平台發文表示，誠摯恭喜總理莫迪當選，台印夥伴關係成長迅速，期待雙方持續深化在經貿、科技和其他領域的合作，為印太地區的和平與繁榮作出貢獻。

晚間，莫迪轉發賴總統貼文，並回應「謝謝溫暖的留言，期待台印深化互利互惠的經濟和技術夥伴關係，並建立更緊密的聯繫。」貼文發出後3小時，已有2.7萬人按讚、超過3600次轉發。

總統府發言人李問表示，這是賴總統上任以來，第一次在網路社群與外國元首互動，也象徵台印之間的友好關係，穩健成長、持續增溫。

李問指出，印度與台灣都是民主國家，不僅文化教育交流愈來愈蘋煩，產業經濟層面也有許多面向互補互惠，包括近年來在半導體產業的合作，「期待未來，持續強化台灣和印度之間的友好關係！」

 
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