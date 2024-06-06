莫迪感謝賴總統祝賀　盼台印建立更密切連繫

▲莫迪感謝賴總統祝賀其當選，並期盼印度與台灣建立更密切的連繫。（組圖／路透、總統府）

文／中央社

賴清德總統在社群平台祝賀印度順利以民主程序完成國會大選，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天傍晚回覆，表示期盼與台灣建立更密切的連繫。

莫迪在印度時間今天傍晚，以回覆賴總統在社群平台推文的方式，感謝賴總統「溫馨的訊息」，並寫道「期盼印度與台灣在努力推進經濟與技術互惠夥伴關係之際，能建立更密切的連繫。」

印度第18屆國會下議院（Lok Sabha）選舉順利完成，印度總理莫迪（Narendra Modi）在自己的選區以壓倒性優勢當選，近日內就有可能第3度出任總理。

賴總統上午在社群平台X推文衷心祝賀莫迪總理當選，「期待強化正在快速發展的台印度夥伴關係，擴大彼此在貿易、技術和其他領域的合作，為印太地區的和平與繁榮做出貢獻。」

今年4月，花蓮近海發生芮氏規模7.2地震，莫迪就曾在社群平台X發文表達慰問，並稱印度與台灣人民同在。

印度智庫專家及資深媒體人表示，這是首次有印度總理在社群平台發表有關台灣的貼文。

3月上旬，莫迪主持半導體工廠奠基儀式，也公開提到「台灣的領導人」正以視訊方式觀禮。

莫迪曾於1999年11月訪台，當時他是印度人民黨（BJP）秘書長。

透過在社群平台上的互動，賴總統與莫迪總理完成了兩國領導人之間的首次對話。印度智庫學者相信，莫迪與他領導的印度人民黨（BJP）若能順利組閣，台灣與印度的非政治關係將會繼續深化。