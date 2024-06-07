印度高溫破50度熱死2百人　40隻猴子「跳井找水喝」全溺斃 

▲印度近期遭遇嚴重的熱浪侵襲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印度遭最猛烈的熱浪襲擊，今年高溫破往年紀錄，並頻繁遭遇強烈、持續的熱浪侵襲，該國有多個地區因連日酷暑，有2百多人被熱死，除了人類受害，連猴子也難逃。根據賈坎德邦（Jharkhand state）的林業部門官員表示，在一口井內發現近40隻尋找水源而溺死的猴子。

▲印度遭最猛烈的熱浪襲擊，有2百多人被熱死，除了人類受害，連猴子也難逃。（圖／達志／美聯社）



綜合印度媒體報導，在印度東部賈坎德邦（Jharkhand state），有近40隻猴子淹死在井中，報導稱，印度近期遭遇熱浪侵襲，導致一些湖泊乾枯，眾多動物難耐口渴，於是進入村莊尋找水源，據官員說法，猴群疑似是跳入井內後因無法掙脫而溺斃。

▲印度3至7月最為酷熱，所幸期間會夾雜雨季有緩和作用，但今年苦等不到雨季來臨，使得熱浪變得更強烈也更持久。（圖／達志／美聯社）



當地政府官員表示，類似的狀況也曾在2019年發生，位在印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）的賈許巴巴森林（Joshi Baba），當時也因為高溫，造成一處森林內的15隻猴子被熱死。當地的森林官員米西拉（P. N. Mishra）表示，據信，這群猴子為了爭奪水資源，與敵對的猴群大打出手，落敗的猴群最後中暑死亡，不過專家表示，「這很罕見且奇特，因為草食性動物不會熱衷這類衝突」。

▲印度3至7月最為酷熱，所幸期間會夾雜雨季有緩和作用，但今年苦等不到雨季來臨，使得熱浪變得更強烈也更持久。（圖／達志／美聯社）



一般來說，印度3至7月最為酷熱，所幸期間會夾雜雨季有緩和作用，但今年苦等不到雨季來臨，使得熱浪變得更強烈也更持久，自5月以來，印度一直受到熱浪的侵襲，氣溫飆升至攝氏50度以上。

▲由於目前正處於印度大選投票期間，光是印度北方邦在2日就有約30多人因高溫死亡。（圖／達志／美聯社）



據報導，由於目前正處於印度大選投票期間，光是印度北方邦在2日就有約30多人因高溫死亡，當中包括參與印度大選的工作人員。對此，北方邦首席選舉官員林瓦（NavdeepRinwa）表示，已故選舉人員家屬能獲得150萬盧比，約為58萬新台幣的補償，不過連日高溫，更讓當地民眾的日常生活帶來了巨大的挑戰；不僅日常供水嚴重受限，截至目前為止，印度全國因炎熱死亡人數也上升到211人。

▲印度全國因炎熱死亡人數也上升到211人。（圖／達志／美聯社）



夏季酷熱的天氣在印度算常見，但多年的科學研究發現，氣候變化導致熱浪持續越來越長甚至更頻繁以及更劇烈，研究人員就示警，人類引發的氣候變化，恐導致印度遭受毀滅性的高溫影響，應該將其視為一個警訊。

Monkeys desperate for water drown in well as horror India heatwave shoots past 45Chttps://t.co/kdarAlJSbP pic.twitter.com/SfVrXC4ZdS — Mirror World News (@MirrorWorldNews) June 5, 2024

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