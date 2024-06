印度高溫破50度熱死2百人　40隻猴子「跳井找水喝」全溺斃 

▲印度近期遭遇嚴重的熱浪侵襲。(圖/達志/美聯社)

印度遭最猛烈的熱浪襲擊,今年高溫破往年紀錄,並頻繁遭遇強烈、持續的熱浪侵襲,該國有多個地區因連日酷暑,有2百多人被熱死,除了人類受害,連猴子也難逃。根據賈坎德邦(Jharkhand state)的林業部門官員表示,在一口井內發現近40隻尋找水源而溺死的猴子。

綜合印度媒體報導,在印度東部賈坎德邦(Jharkhand state),有近40隻猴子淹死在井中,報導稱,印度近期遭遇熱浪侵襲,導致一些湖泊乾枯,眾多動物難耐口渴,於是進入村莊尋找水源,據官員說法,猴群疑似是跳入井內後因無法掙脫而溺斃。

▲印度3至7月最為酷熱,所幸期間會夾雜雨季有緩和作用,但今年苦等不到雨季來臨,使得熱浪變得更強烈也更持久。(圖/達志/美聯社)



當地政府官員表示,類似的狀況也曾在2019年發生,位在印度中部馬德雅省(Madhya Pradesh)的賈許巴巴森林(Joshi Baba),當時也因為高溫,造成一處森林內的15隻猴子被熱死。當地的森林官員米西拉(P. N. Mishra)表示,據信,這群猴子為了爭奪水資源,與敵對的猴群大打出手,落敗的猴群最後中暑死亡,不過專家表示,「這很罕見且奇特,因為草食性動物不會熱衷這類衝突」。

一般來說,印度3至7月最為酷熱,所幸期間會夾雜雨季有緩和作用,但今年苦等不到雨季來臨,使得熱浪變得更強烈也更持久,自5月以來,印度一直受到熱浪的侵襲,氣溫飆升至攝氏50度以上。

據報導,由於目前正處於印度大選投票期間,光是印度北方邦在2日就有約30多人因高溫死亡,當中包括參與印度大選的工作人員。對此,北方邦首席選舉官員林瓦(NavdeepRinwa)表示,已故選舉人員家屬能獲得150萬盧比,約為58萬新台幣的補償,不過連日高溫,更讓當地民眾的日常生活帶來了巨大的挑戰;不僅日常供水嚴重受限,截至目前為止,印度全國因炎熱死亡人數也上升到211人。

夏季酷熱的天氣在印度算常見,但多年的科學研究發現,氣候變化導致熱浪持續越來越長甚至更頻繁以及更劇烈,研究人員就示警,人類引發的氣候變化,恐導致印度遭受毀滅性的高溫影響,應該將其視為一個警訊。

