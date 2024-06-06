莫迪稱願與台更緊密聯繫　大陸不滿「已向印方提出交涉」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

賴清德總統在社群平台祝賀印度順利以民主程序完成國會大選，印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後回覆，表示期盼與台灣建立更密切的連繫。對此，大陸外交部怒批，「對於一個中國原則，印方做出了嚴肅的政治承諾的，理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀。」中方還透露，已向印方提出交涉。

6月6日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問稱，賴清德在社媒平台祝賀印度總理莫迪當選連任，莫迪回覆期待與台建立更緊密聯繫。請問中方對此有何回應？

毛寧對此表示，中方一貫堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方交往。世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，印方對此有嚴肅的政治承諾，理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀。中方已向印方提出交涉。

有記者追問稱，為什麼對印度提出交涉？毛寧回應說，首先，印度是中國的建交國，中國一貫反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方交往，這一立場是非常明確的，印度也是非常清楚的。對於一個中國原則，印方也是做出了嚴肅的政治承諾的，所以我們認為，印度方面應當認清警惕，並且抵制台灣當局的政治圖謀，不要做違反一個中國原則的事情。