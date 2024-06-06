　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台印關係持續深化　賴清德、莫迪推文互動藏2意義

▲▼賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

印度國會選舉順利完成，印度總理莫迪（Narendra Modi）當選連任，總統賴清德昨（5日）透過X平台推文祝賀，晚間莫迪也轉發賴清德的貼文，表示「謝謝賴清德總統您溫暖的祝賀。我很期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係」。該轉發貼文隨即在X上得到破萬轉發與按讚，備受關注。

據了解，賴清德與莫迪並不是首次互動，今年4月初台灣發生大地震，當時莫迪也在X上發文表達對台灣的誠摯關懷，對於地震造成的傷亡深感悲痛，祝傷者早日康復，也強調印度將與堅韌不拔的台灣人民站在一起。賴清德當時也轉發該則貼文表達感謝，並強調「你們的支持與聲援是台灣人民在困難時期的力量來源」。

黨政人士指出，從台灣發生大地震，莫迪發文送暖，到此次印度完成全世界人口規模最大的民主選舉，賴清德發文恭賀莫迪總理贏得第三屆任期，一來展現台印雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴，二來更象徵台印關係的持續深化，意義重大。

事實上，台印雙方在經貿等各領域的交流合作更加緊密。在民間交流上，莫迪上台後全力推動「印度製造」，不僅排除中國在印度的影響力，還成立專門服務台商的Taiwan Plus單一窗口，簡化投資流程，抗中友台，許多台商也藉此轉進印度拓展市場。今年1月，印度內政部更頒發「蓮花獎」（Padmaawards）給鴻海董事長劉揚偉，成為今年8名得獎外籍人士之一，以表揚其對於印度當地「貿易與工業」的卓越貢獻，並將他的國籍設為台灣。

該人士續指，在雙邊政府互動方面，印度是我國「數位新南向」重要夥伴，尤其在經貿、半導體科技、教育及文化等交流日益密切，未來可望在既有的友好基礎上，持續在產業鏈等各領域合作，為印太地區的和平、穩定及繁榮作出貢獻。

有趣的是，賴清德上任後，積極透過X拓展國際社群支持，連兩日的貼文都獲得大量關注，包括6月4日所發布的貼文獲得超過133萬的瀏覽，今日恭賀印度總理莫迪當選連任的貼文，在發布後不到兩個小時就突破40萬瀏覽，大多數的留言都是印度朋友透過貼印度國旗與中華民國國旗表達感謝。

ET快訊
唐治平母淪有名無主屍！　民俗專家曝「故意不認」下場
快訊／勒斃馬國女大生！工程師哭求輕判　二審結果出爐
快訊／哨船頭公園驚見浮屍！　女漂海面上
快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效
行政院會今討論「國會擴權法覆議」　通過後正式提出
大二生校園墜亡！陳屍大樓中庭　早起師生急報警
韓國瑜吃「韓江烤肉」！　慶生畫面曝光
快訊／股王狂飆！　噴漲375元刷4465天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登政府第14度！美對台96.8億元軍售案　外交部：落實安全承諾

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

拜登重申「中國侵台美國不排除動武」　顧立雄：首要強化自我防衛

國軍休假恢復常態「邱規顧不隨」？　顧立雄：沒有隨不隨的問題

快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效！維持戰機妥善

行政院會今新增討論國會擴權法覆議　通過後正式提出

沈伯洋：藍委觀望「花東三法」　民眾黨政治判斷可能有問題

指藍白5月就共提修正動議　綠憂花東三法「沒踩剎車還催油門」

韓國瑜生日快樂！　 江啟臣請吃「韓江烤肉」提前慶生萬人按讚

台印關係持續深化　賴清德、莫迪推文互動藏2意義

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

拜登政府第14度！美對台96.8億元軍售案　外交部：落實安全承諾

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

拜登重申「中國侵台美國不排除動武」　顧立雄：首要強化自我防衛

國軍休假恢復常態「邱規顧不隨」？　顧立雄：沒有隨不隨的問題

快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效！維持戰機妥善

行政院會今新增討論國會擴權法覆議　通過後正式提出

沈伯洋：藍委觀望「花東三法」　民眾黨政治判斷可能有問題

指藍白5月就共提修正動議　綠憂花東三法「沒踩剎車還催油門」

韓國瑜生日快樂！　 江啟臣請吃「韓江烤肉」提前慶生萬人按讚

台印關係持續深化　賴清德、莫迪推文互動藏2意義

拜登政府第14度！美對台96.8億元軍售案　外交部：落實安全承諾

黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼：在矽谷從未發生過

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

東西都到了！超商取貨「可以只領其中幾件嗎」　網吐實話：很討厭

王品股東會通過配息14.94元「史上最高」　下半年持續展店

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

台中女下匝道猛撞護欄　右車頭瞬間爛毀...雨刷2秒後「刷了個寂寞」

比賽中私訊夢想家啦啦隊被揭發　米歇爾IG又向Lulumi喊話：我愛她

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

不用跟團了！國防部開放軍人出國自由行

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

快訊／顧立雄起手式下令「仁政」！　全軍休假恢復常態

25年來首度！　韓國瑜無預警現身委員會：朝野一起打詐

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

韓國瑜生日快樂！　 江啟臣請吃「韓江烤肉」提前慶生萬人按讚

賴清德恭賀莫迪連任　發文破百萬瀏覽

快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效！維持戰機妥善

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

立院初審打詐專法！　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

行政院會今新增討論國會擴權法覆議　通過後正式提出

世衛行動團分享WHA所見　瑞士議員力挺、跨黨派一起發聲令人感動

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

更多熱門

相關新聞

莫迪感謝賴總統祝賀　盼建立更密切連繫

莫迪感謝賴總統祝賀　盼建立更密切連繫

賴清德總統在社群平台祝賀印度順利以民主程序完成國會大選，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天傍晚回覆，表示期盼與台灣建立更密切的連繫。

賴清德恭賀莫迪連任　發文破百萬瀏覽

賴清德恭賀莫迪連任　發文破百萬瀏覽

賴清德談藍白聯手　信心喊話籲團結

賴清德談藍白聯手　信心喊話籲團結

醫院掀關床潮　趙少康酸賴清德：前瞻可編千億別喊沒預算改善醫療

醫院掀關床潮　趙少康酸賴清德：前瞻可編千億別喊沒預算改善醫療

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

關鍵字：

印度台印關係經貿合作賴清德莫迪

讀者迴響

熱門新聞

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

今全台有雨　「下最大」地區曝

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面