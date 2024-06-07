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逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝　HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！

逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝 HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！（圖／美國威德提供）

▲美國威德長期贊助國內高中體育賽事，提供球員獎助學金及保健食品，四年投入超過6000萬元。左二為紀錄片主角枋寮高中陳芯妤。

圖、文／美國威德提供

美國知名運動保健品牌「威德」2020年與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，贊助高中聯賽各項運動賽事，提供球員獎助學金及保健食品，四年投入超過6000萬元。

第四屆頒獎典禮，5/30於臺北格萊天漾大飯店盛大舉行。連續三年邀請國內知名導演李惠仁為「威德眾星獎助計畫」拍攝紀錄片。於典禮中首映本屆3部紀錄短片《媽媽說快樂打球》、《兩姐妹的願望》以及《點一盞燈開一扇窗》，同步於YouTube平台上線。

逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝 HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！（圖／美國威德提供）

▲紀錄片《 HVL兩姐妹的願望》主角枋寮高中陳芯妤。

大同高中陳芯汝及枋寮高中陳芯妤，是一對熱愛排球的姐妹。姐妹倆自小與阿公阿嬤相依為命，姐妹倆與阿嬤曾有一個溫馨的約定。陳芯妤表示：「我們要買一台車子，讓阿公阿嬤掃墓時能輕鬆一些。」為此，姐妹倆努力將每一分錢都存下。

然而在約定的幾天後，阿嬤意外發生車禍離世。隔年阿公也被診斷出癌症，年僅16歲的姊姊芯汝成了戶長，一肩擔負起照顧阿公的責任。

逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝 HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！（圖／美國威德提供）

▲大同高中女子排球隊。左一為紀錄片《 HVL兩姐妹的願望》主角陳芯汝。

芯汝所在的大同高中排球隊，隊上只有七名成員。今年憑藉毅力與堅持，一路過關斬將到HVL複賽。教練高麗婷表示：「芯汝會和我一起看影片研究對手，今年能打到複賽，她是很關鍵的角色。」

歷經巨變，陳芯汝表示：「很害怕阿公突然離開。」「希望阿公可以陪我們很久。」阿公則笑著回應：「我還硬朗的很！」希望孫女們把身體照顧好、書唸好、球打好，這是他最大的心願。

逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝 HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！（圖／美國威德提供）

▲威德盼更多企業共同參與，支持年輕運動員，為台灣運動的未來貢獻力量。

威德亞太區執行副總Maria表示：「他們在逆境中，運用運動家的精神，勇敢面對、努力挑戰。這樣的精神值得我們學習。」「接下來，我們一定會繼續支持你們、為你們加油。」

高中體總胡劍峯會長表示：「Maria的理念就是取之於社會，用之於社會，照顧更多需要照顧的人。」期待受惠的孩子能夠飲水思源，將來有能力時，把手心從向上變成向下，幫助其他人。

逆境中堅持！球員紀錄片感人故事曝 HVL陳芯汝、陳芯妤獲威德獎學金！（圖／美國威德提供）

▲「威德眾星獎助計畫」贊助對象逐年擴大，本年度獎助學金高達760萬。右三為紀錄片主角枋寮高中陳芯妤。

「威德眾星獎助計畫」贊助對象逐年擴大，高中籃球聯賽(HBL)、高中排球聯賽(HVL)，今年首年增加中小學女子壘球聯賽(HSL)，年度獎助學金高達760萬。

本屆申請者多達120名，雖部分條件並未完全符合，但在評審委員的權衡下，依舊決定通過，實踐獎助計畫幫助弱勢學生的主旨。

威德期待號召更多企業共同參與，支持年輕運動員，讓他們在精進球技及學業的路上無後顧之憂，為台灣運動的產業貢獻力量。

美國威德官網：https://pse.is/62hkmb
威德眾星獎助計畫官網：https://pse.is/62hksc

威德眾星獎助計畫紀錄片
HBL媽媽說快樂打球：https://youtu.be/JX9NhPyPeII
HVL兩姐妹的願望：https://youtu.be/AekXYKBOiXA
HSL點一盞燈開一扇窗：https://youtu.be/ozQE-08kNxo

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