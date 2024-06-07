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爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

中國有名爸爸姓「傅」，但給孩子取的名字太過於霸氣，讓老師上課都不敢點名。（示意圖／pixabay）

▲一名爸爸姓「傅」，替孩子取單名「欽」，念起來就是「傅欽」，讓老師上課都不敢點名。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

當家中出現了新生命以後，有些必要的環節，是父母親絕對不能夠忽視的，如給孩子取名字就是一件大事，若名字取不好，孩子未來就有可能會為此而感到彆扭。大陸近日就有一名姓「傅」的爸爸，因給孩子取的名字太過於霸氣，讓老師上課都不敢點名。

據新浪網報導，傅男生了個兒子，當兒子出生以後，他首先想到的是給孩子取一個相當霸氣的名字，而他在仔細查閱古籍後，發現了一個較為特殊的名字組合，就是「傅欽」。這個「欽」字有恭敬、敬仰的意思，而且還是古代對皇帝尊稱的用語，例如「欽差」、「欽命」。

傅男表示，這個字與自己的姓氏組合起來就能夠諧音到父親上，因此他也將這個得意之作向妻子炫耀，然而妻子卻認為等到兒子長大以後，就會因為這個名字而埋怨他。

如今，果不其然「傅欽」在上學期間，老師每次點名叫到「傅欽」，全班同學就哄堂大笑，老師也覺得叫起來相當彆扭，因此老師上課一般都不敢叫他起來提問。

對此，有網友認為取名字的時候，應該要注意三大準則。一、名字不以引起誤會為出發點；二、不要取太過於怪異的諧音；三、不要讓名字與明星重名。

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