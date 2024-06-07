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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

▲▼新任國防部長顧立雄 外交及國防委員會 立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（7日）赴立院備詢，對於媒體持續追問「第一擊」定義？顧立雄回應，昨天有講過，可能是法律用語，外界可能不太能理解，國防部視威脅程度合比例性來行使自衛權利，相關處置規定都已在「突發狀況處置規定」做完整律定，但這部分不宜對外公開。

顧立雄昨日赴立院備詢，藍委詢問「第一擊」概念與定義，顧立雄回應，「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使。」他表示，現在對自衛權的行使規定，在於「共軍攻擊我在航機艦設施，或是攻擊我本外離島，以及未經許可任何飛航實體進入我12海浬領空跟領海」。

今也有媒體持續追問，顧立雄表示，昨天有講過，可能是法律用語，外界可能不太能理解，國防部視威脅程度、合比例性來行使自衛權利，相關處置規定都在突發狀況處置規定做完整律定，但這部分不宜對外公開。

美國宣佈將對台灣出售總價值達3億美元的F-16戰機零件，另美國訪團也建議台灣發展無人機系統。對此，顧立雄指出，有關零物件是為了維護、維持F-16妥善率，不管是通用、專用性零物件都必須要購置。

顧立雄強調，對於無人機發展目標，國防部現在積極與民間一起籌劃，日後無人機自主產製能量也很重要，會在研發跟產製上會持續精進，這也牽涉到AI系統，包含敵我辨識等等，這部分都尋求國內外成熟技術。

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