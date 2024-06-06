王定宇盤點顧立雄上任送6大福利　「減法管理」讓國軍回歸戰訓本務

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國防部長顧立雄今（6日）赴立院報告並備質詢，同步宣布幾項國軍改革，例如刺槍術等凡是不符合近戰格鬥概念都取消、官兵休假每天回報部分廢除，有事再回報，強調國軍要回到戰訓本務等。對此，民進黨立委王定宇表示，他收到許多基層官士兵的訊息，都一片喝采，高階將領也給正面肯定，他大讚顧立雄是蔡英文培養的國家人才，是國軍之福，更是國家之福。

王定宇在臉書表示，顧立雄上任國防部長後，自1997年至今沒有調整的「國軍官兵伙食費」，即處理全軍調高。而過去兩年單位主官、副主管必須至少一人在營的規定，也回歸「國軍突發狀況處置規定」常態處理。

王定宇再點，顧立雄停止不合時宜且無效管理的軍人出國必須跟團，改為「按接觸機密等級分類管理」；更廢除「刺槍術」、「廢踢正步，改齊步」、「廢除不必要的休假回報」等。

王定宇說，顧立雄上任後著手處理問題，讓基層軍士官兵專心戰備本務，廢除形式的雜務，運用減法管理，有效減輕基層軍人業務負擔。他也收到許多基層官士兵的訊息，都是一片喝采，高階將領也對顧的快速掌握重點和回歸戰訓本務，高度正面肯定。

最後，王定宇盛讚，顧立雄是蔡英文培養的國家人才，賴清德善加運用，是國軍之福，更是國家之福。