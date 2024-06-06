國軍伙食費明年調增　最高月增1168元、30年未動「夜點費」也將提高

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（6日）至立院國防及外交委員會報告並備質詢，藍委詢問外島官兵伙食費部分，顧立雄表示，駐守南沙太平島國軍官兵將從每人每月4779元調增為5947元，較今年增加1168元。國防部也證實，為照顧國軍官兵，伙食費皆有調增。據了解，若是駐守本島國軍，每人每月伙食費將調增至3487元，幅度為518元；本島之離島官兵則調增為3817元，上漲608元。行政院已經核准，將於明年元旦上路。

藍委馬文君質詢時表示，國軍人員的「夜點費」到現在每天只有60元，數字已經近30年都沒有調整。國防部長顧立雄表示，國防部已經提出新的數字，幅度還蠻大的，內部已經有調整作業，會向行政院主計總處溝通、爭取。國防部也證實，為照顧國軍官兵，伙食費皆有調增。

也有藍委詢問駐守南沙太平島國軍官兵伙食情況，顧立雄表示，駐守當地的國軍官兵，明年將從每人每月4779元調增為5947元，較今年增加1168元。國防部也補充，對太平島上冷凍食品的器材做過更新。

對於顧立雄上任作為，綠委王定宇則表示，自1997年至今沒有調整的國軍官兵伙食費，顧立雄上任國防部長，立即處理全軍調高，包含其他改革作為，都收到基層官士兵一片喝采，高階將領也對顧立雄的快速掌握重點和回歸戰訓本務，高度正面肯定，「蔡英文培養的國家人才，賴清德善加運用，是國軍之福，更是國家之福！」