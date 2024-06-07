傅崐萁嗆覆議失敗下台　卓榮泰反擊：依法無辭職選項

記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，行政院在5日收到條文後隨即在6日院會通過提出覆議。此舉引發在野陣營批評，國民黨團總召傅崐萁批，若覆議失敗，行政院長卓榮泰是否負政治責任下台？對此，卓7日上午反擊，根據憲法，行政院長沒有辭職選項，「我倒是要提醒傅崐萁委員，您有第三款的選項（倒閣），你要不要放棄？」

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，行政院在收到立法院來文後，再次比對之前所搜集的所有資料，比對之後再次確認，條文內容有違憲、窒礙難行之處，因此依憲政秩序提出覆議。現在，我們還在努力讓覆議能通過，我們還有努力的空間。

而針對傳崐萁嗆說覆議失敗要下台，卓榮泰態度強硬的表示，非常遺憾的是，如果覆議沒有通過，依照新修訂的憲法增修條文第三條第二項第二款規定，行政院長沒有辭職的選項，「不過我倒是要提醒傅崐萁委員，您有第三款的選項，你要不要放棄？」

至於民眾黨團總召黃國昌批評他說謊，卓榮泰則說，黃國昌委員幾次對他有非常不正確的講法，「說我說謊、說我很多其他的事情，我覺得我跟黃國昌委員誰的公信度比較強，就讓社會公斷，我不再多言」。

卓榮泰重申，行政院在禮拜三收到立法院來文，如果沒有在昨天通過行政院院會處理覆議案，今天以及接下來的端午連假、下週二總質詢，勢必要等到6月13日行政院會才能處理，所謂10天的時間已經非常接近，當中我們還要通過院會的決議後還要送總統核可，時間會壓縮到總統審慎檢視咨文的內容，所以決定在昨天適時在院會中做出覆議決定。

