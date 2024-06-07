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台網美遇歧視！遊澳洲「遭4人痛毆打頭」　當地警回應：積極追捕中

▲▼台網美澳洲遇歧視「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣。（圖／翻攝awu777）

▲ 艾庭遊澳洲遭到種族歧視。（圖／翻攝awu777）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣網美艾庭近日赴澳洲旅遊，在路上無故遭當地青少年怒罵痛毆，造成多人受傷住院。當地警方證實，目前正追捕4名涉嫌因種族因素，跟蹤、騷擾及毆打一群台灣人的犯人，強調正積極辦案。

艾庭和3名友人3日晚間在昆士蘭州布里斯本南岸散步時，突然遭到2男2女攻擊。艾庭指控，4名青少年一路沿著布里斯本河跟著他們，一邊高喊歧視性字眼一邊丟石頭，甚至出手毆打。她也在IG公開畫面，發文寫下「我們被揍了，只因我們是亞洲人」。

艾庭向澳媒7News表示，她和友人試圖逃跑，但犯人緊追在後，「我們根本什麼都沒說，然後他們就開始對我們大吼大叫，叫我們的名字，對我們丟石頭」，「我有個朋友鼻子被打，另一個是眼睛被打」，導致他眼鏡破裂、張不開眼睛；還有一名女性友人被推倒在地，艾庭正要去扶她，自己就被打中頭部。

綜合7News及《每日郵報》，當地警方聲明回應，「針對這起事件的調查仍在繼續」，呼籲有線索的民眾與警方聯絡。

昆士蘭台僑團體聯合會的Wayne Ko表示，艾庭等人遇害的畫面令當地台灣人感到憂心，逐漸對昆州警方失去信心。警方則強調正積極追捕犯人，追蹤所有線索，調閱監視器並向目擊者問話，將此案視為當務之急。

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