銷量暴跌！澳洲出現「特斯拉墳場」　全新電動車密麻停放畫面曝

記者張寧倢／編譯

澳洲墨爾本最近出現了所謂「特斯拉電動車墳場」的現象，反映出特斯拉的銷量暴跌。據澳洲媒體報導，一張在網路上瘋傳的照片中，一排又一排全新、無人購買的特斯拉電動車停放在一處寬闊的空地中。

根據澳洲新聞網（News.com.au）報導，據維多利亞省運輸協會成員安德森（Peter Anderson）表示，每個月大約都有2000輛特斯拉電動車運抵墨爾本港，但由於銷售量下滑，許多新車被迫停在空地「等待買家」。

▲特斯拉（Tesla）電動車傳出在澳洲滯銷，墨爾本出現「特斯拉墳場」。（圖／路透）

安德森說，「突然間，我們累積了一大堆無法銷售的特斯拉。以往特斯拉通常是透過預售進口（澳洲）的，但這些車不是，現在它們都停在這裡。」

報導指出，儘管特斯拉最近削減了價格以應對日益增長的中國電動車市場，但銷售量仍在下滑。繼4月份銷量下降44%後，特斯拉的5月銷量又進一步下降20%，

與此同時，特斯拉的中國競爭對手比亞迪（BYD）的銷售量卻創下新高，在5月份售出超過19002多輛電動車，遠高於先前的1622輛最高銷售紀錄。

整體而言，電動車市場的銷售量在5月份增長10%以上，但4月份曾經下降5%。2024年截至目前，電動車整體銷量已增加近27%，但混合油電車的銷量則在同期翻倍成長。