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衛福部砸3億補輸液缺口！今敲定「專案製造」500萬瓶、多支出5千萬

▲▼健保署長石崇良說明輸液專案製造情況。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良說明輸液專案製造情況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內面臨輸液缺貨危機，恐怕影響患者開刀、住院！衛福部今（7）日進一步召開臨時藥物共擬會議確定「專案製造」核價，健保署長石崇良表示，已經與5家廠商談妥，6~10月間專案製造13種生理食鹽水品項，總計需求500萬瓶，由於專案製造期間核價會高於平時的價格，預計需要多支出5000萬元。加上先前已確定「專案進口」花費約2.5億元，本次因應輸液缺貨，衛福部總計多支出近3億元。

國內輸液大廠永豐化學因產品檢驗涉實驗數據造假，判定違反PIC/S GMP遭勒令停產，引發國內生理食鹽水等輸液供應短缺危機。

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衛福部針對無其他替代藥品或國內業者無法補足缺口的品項，於5月13日已啟動公開徵求專案輸入或製造，特別是大包裝注射用或沖洗用生理食鹽水，健保署繼上周討論專案輸入核價，今（7）日進一步召開臨時藥物共擬會議討論專案製造。

石崇良會後表示，根據食藥署推估，永豐藥廠停產後的缺口，扣除之前已經專案進口數量，國內6至10月間仍需要增加供應500萬袋。今天談的都是生理食鹽水，包含注射用3規格（500cc、1000cc、1500cc）與沖洗用2規格（500cc、1000cc），總計有5家廠商、合計有13個品項。

石崇良指出，輸液過去同一規格都是一口價，這是短暫時間請業者專案供應，所以價格會比平時要高，而各家價格不同，以需求最多的500CC食鹽水為例，本次核價1瓶30~35元，原本價格則是25元；500萬袋計算整體會多支出5000萬元。

日前核准7家藥商「專案進口」預計供貨400萬瓶，石崇良表示，進口輸液需考量運輸等成本，每瓶價格約60元上下，整體會多支出約2.5億元，所以本次因應輸液問題，預計多支出近3億元。

石崇良也補充，專案製造也包含3項但書，包含輸液要配合FDA調度，避免多叫、囤貨等問題，本次價格也不能砍價、不可以有價差，另會根據FDA評估供貨情況，來決定最終中止時間，其後恢復到合約價。

業界也長期反應輸液價格太低，供應鏈穩定等問題，石崇良說，健保署會重新檢討相關39個品項的價格，會於8月份藥物共擬會議提出做長期核價調整。

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