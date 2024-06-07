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「花蓮振興文化幣」來了！端午連假首日發放　領用方式一次看

▲▼文化部推出「花蓮振興文化幣」將於6月8日開放領用。（圖／文化部）

▲文化部推出「花蓮振興文化幣」將於6月8日開放領用。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部推出「花蓮振興文化幣」，將於明（8）日端午連假首日上午8點發放！只要符合目前文化幣領取對象，從16歲到22歲年輕人，到花蓮的文化幣藝文消費點出示會員條碼、身分證件，經過驗證後都可領取1200點，在花蓮觀光和藝文體驗，預計可帶動超過1.6萬人到花蓮進行藝文消費。

因應今年4月3日地震衝擊花蓮觀光產業，行政院提出「0403震災復原重建方案」紓困及振興，文化部也配合政策，宣布推出專屬花蓮的「花蓮振興文化幣」，讓年輕人到花蓮進行藝文活動和消費，首波匡列2000萬元額度。

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文化部文創發展司長江清松今（7）日轉達文化部長李遠交代提到，目前文化幣發放領取對象，從16歲到22歲約150萬的年輕人，規模約18億元；而現在「花蓮振興文化幣」雖然先以2000萬作為引子，但額度不受限制，領多少、用多少，文化部都會全力予以支持。期盼所有花蓮藝文業者，努力爭取150萬青年朋友到花蓮，不管是觀光、旅遊體驗，一起振興花蓮文化產業的發展。

文化部說明，「花蓮振興文化幣」自6月8日上午8點開放領用，凡是符合今年文化幣領取資格的16歲到22歲青年（出生日期為民國91年1月1日到民國97年12月31日），只要到花蓮文化幣藝文消費點，出示會員條碼、身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等，使用期限至今年12月31日止，文化幣官網也已設立「花蓮消費點專區」，讓青年快速尋找藝文體驗。

「花蓮振興文化幣」也適用原有的文化幣加碼優惠，包含獨立書店加碼「2點送1點」最高600點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等。加碼的文化幣，還可與原本的文化幣合併使用。

特別提醒，112年（2023年）文化幣領用期限只到6月30日，今年文化幣領用期限至12月31日止，還沒領用的青年，別忘了把握權益。

▼文化部推出「花蓮振興文化幣」，在6/8上午8點開放領用。（圖／文化部提供）

花蓮縣文化局長吳勁毅表示，透過這次花蓮振興文化幣，除了希望吸引16歲到22歲年輕人，深入花蓮13個鄉鎮的藝文消費點體驗，更積極的意義則是希望為花蓮的旅遊模式帶來轉變的機會，由過去以太魯閣為主的觀光主流，轉變為在地深度的文化內容體驗，讓更多人瞭解花蓮的美好、深度文化。

文化部補充，花蓮地區消費點，包含市集目前約有222個，為了讓消費點可以快速了解振興文化幣方案內容，並且廣邀尚未成為消費點之藝文業者加入行列，已於5月31日於花蓮文創園區辦理第一場消費點說明會，今下午也在花蓮縣光復鄉中區藝文基地辦理第二場說明會，希望透過一家牽一家的概念推廣，一同迎接文化幣加碼方案帶來的商機。

文化部提醒，藝文事業、團體、藝文工作者若符合文化幣適用範圍，只要到文化幣藝文消費點平台線上提出申請，輸入基本資料、銀行帳號並檢附應備文件，經文化部審核通過後，即可成為文化幣合作之藝文消費點，審核將採隨到隨審，加速程序。

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