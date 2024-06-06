巴黎文化奧運台灣館疑抄襲「蘋果emoji」！設計師否認　將重新創作

▲巴黎文化奧運台灣館主視覺的圖案，跟Apple的emoji表情符號「高度相似」，有抄襲嫌疑，立委葛如鈞要求文化部釐清。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

立委葛如鈞上月踢爆，巴黎文化奧運台灣館主視覺的圖案中，跟Apple的emoji表情符號「高度相似」，有涉及抄襲的嫌疑，並要求文化部報告。今（6）日葛如鈞追問此事，文化部長李遠表示，設計師不認為是抄襲，但會重新設計，不再另外收費。

葛如鈞在上月的立院教育文化委員會質詢時提到，Apple的emoji有版權，假如設計師真的有使用和參考，必須諮詢蘋果的法律部門，並申請授權，並要求文化部就授權與否相關情形，一周內報告立委辦公室。今日立法院舉行教委會，他也重提並追問此事。

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葛如鈞秀出文化部報告，文化部說明，巴黎文化奧運臺灣館主視覺設計，「因設計為另行繪製，尚無須申請授權。」報告中也說，設計理念在以世界通用的表情符號語言導入Taiwan，其中「W」串連「在一起 」的意涵，傳達心連心、彩虹同盟、歡呼勝利的概念，呼應超越國族及語言有關和平、運動、平等的普世價值。因此創意核心是「開創運用表情符號的新詮釋」，而非「創作表情符號」。

▲葛如鈞強調，文化部應釐清巴黎文化奧運台灣館的主視覺創作過程，如果有參考Apple emoji，就應該大方承認和去取得授權。（圖／記者林育綾攝）

葛如鈞針對文化部的說明進一步詢問，設計師是否提出創作過程，證明是創新或全新繪製，或是請第三方對該案進行抄襲鑑定？李遠回應沒有。

葛如鈞表示，對於上一次提及520就職大典的貓狗徽章抄襲疑慮，李遠說「我會自己去畫一隻狗、一隻貓。」讓他非常感動。但是現在的回答，一下說是運用，一下說是設計者自行繪製，然後又說「會重新設計，然後不收錢」，這種說法也讓他質疑，以後設計師發表，大家不滿意，就說「那我們收回」。

▲葛如鈞在上月舉出總統賴清德的貓狗徽章，詢問李遠是否認定為抄襲？（圖／記者林育綾攝）

他強調，想使用就必須遵循法律程序請求授權，如果設計師有使用、有參考，就大方承認，但重點是要「尊重原創的精神」，尤其文化部應該作為表率，帶頭尊重版權意識，「不能像上次台文館事件，片面相信廠商說詞」，應該主動釐清整個創作過程。

「我們追求大是大非，要求釐清事件的真相。」葛強調，如果文化部可以證實此案是原創設計，設計師完全不需要主動修改；但如果經過證實，可能涉及過度參考或抄襲，也不是設計師說主動修改設計就可以過去。

他建議，文化部應該去跟蘋果確認，該案是否需要授權，對於廠商是否要續約或解約，也必須追究；距離巴黎文化奧運還有一個多月的時間，希望文化部能夠謹慎處理。