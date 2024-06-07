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同事不去墾丁「要飛沖繩玩」　他愣：端午節才放3天

▲▼屏東,墾丁大街,麥當勞,孫東寶,店面,租金,墾丁不動產,住商不動產 。（圖／記者張雅雲攝）

▲墾丁大街。圖與本文無關。（資料照／記者張雅雲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

端午連假就要到了，不少人都已安排小旅行。近日有網友發文表示，他因為看到墾丁還有房可以訂，所以就詢問同事是否有意願前去？不過，眾人卻拒絕，其中還有人已經決定要飛沖繩。貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「約同事去墾丁沒人要去，墾丁真的過氣？」為標題發文，提到他因為看到墾丁還有房可以訂，於是詢問公司同事要不要一起去墾丁玩？怎料，大家卻都沒意願，且其中有幾個同事早已決定要去沖繩玩。

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對此，原PO就直呼，端午節才放3天，光搭機就要花一堆時間，結果同事卻選擇去沖繩，墾丁的熱門程度已經不如以往了嗎？

貼文曝光後，有網友回應，「一樣的錢，去國外更香」、「同事內行的！寧可去日本也不要去墾丁，景點、環境、清潔跟房價天差地遠」、「整體花費差不多，是你會怎麼選」、「台北出發墾丁和沖繩時間差不多吧」、「有錢人才國旅」、「不知道你是不是在台北，但對台北人來說，去墾丁時間跟去沖繩一樣，很難不選沖繩吧」。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人都會趁著連假出國玩。（資料照／記者李毓康攝）

還有網友歪樓，「你要說吃喝住宿交通我全包，就有人要跟了」、「有沒有可能是你的關係」、「不是不去，是不想跟你去」、「就不想和你去啊，沖繩就沒問你了」。原PO則強調，同事幾年前有約他去墾丁，應該是願意一起去，所以這次他才會詢問同事們。

不過，其實主打親子客的墾丁飯店業者曾透露，前陣子的清明連假有達到8成住房率，且暑假的訂房率也在慢慢增加中，與去年的冷清相比，今年已經好很多了。另家墾丁「星級」飯店也者也指出，4月住房率達6成，7、8月的住房率近5成，且以本國遊客為多數，「暑假出遊、夏季水上活動的需求旺盛，我們看好7、8月訂房率會非常熱絡」。

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