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首爾大學醫院17日起「全體休診」　教授要求政府說清楚

▲▼南韓政府計畫從5日起依違反醫療法，針對7千多名住院醫師寄出行政處分事前通知，為吊扣執照做準備。（圖／CFP）

▲南韓首爾大學醫院教授17日起將投入全體休診。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府今年2月祭出醫療改革政策，盼透過擴招醫科生解決人手不足、醫療資源分配不均等問題，豈料卻招來全國1萬多名住院醫師集體罷工，如今政府宣布「中斷」行政懲處，更讓醫學院教授起疑，因此要求政府必須「全面撤回」行政懲處，否則首爾大學醫院等4間醫院將從17日起投入休診。

根據《韓聯社》，首爾大學醫學院暨首爾大學醫院教授非常對策委員會針對首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、首爾特別市波拉美（Boramae）醫院、江南中心等4間進行問卷調查後，決定從本月17日起由醫學院教授投入「全體休診」，除了急診室和加護病房以外。

以開院醫師為主的大韓醫師協會則至今（7）日凌晨為止，針對「總罷工」贊成與否進行調查。

委員會要求，「政府必須『完全撤回』針對罷工住院醫師的維持診療命令、業務開始命令，並承擔起因為剝奪醫師（職業上）的自由決定權而引發此次罷工事態惡化的責任，直到政府採取實際有效的措施，否則將持續投入全面休診。」

報導指出，南韓政府為了能夠呼籲罷工中的住院醫師迅速返回醫院，本月4日宣布撤回維持診療命令、業務開始命令、禁止受理辭呈之命令等，並宣布「中斷實施」吊扣醫師執照之行政處分。

然而，首爾大學醫院教授卻認為，政府宣布「中斷實施」行政處分只是暫時性的措施，未來一旦住院醫師又投入集體罷工，政府可能又會再度祭出行政處分懲處，因此要求政府必須宣布「完全撤回」行政處分。

針對首爾大學醫院教授即將投入全面休診，韓國重症疾病聯合會7日發表聲明譴責，認為這些教授做出剝奪病患生命權的非人道決定，要求立刻撤回決定。

聲明表示，「這些錯過適當治療時間點的病患處於多危險的狀況、長時間棄置病患將招致何種危險結果，你們不是比任何人還清楚嗎？首爾大學醫學院教授的無限期集體休診，無非是合理化利己主義。」

據悉，聯合會包括韓國癌症患者權益協議會、韓國多發骨瘤患友會、韓國肺癌患友會、韓國肌萎縮性脊椎側索硬化症聯盟會、韓國胰臟癌患友會、韓國食道癌患友會等6個團體。

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