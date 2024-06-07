離婚官司剛敗訴！南韓SK集團會長崔泰源訪台　會晤台積電魏哲家

▲南韓SK集團會長崔泰源6日訪台會晤台積電執行長魏哲家。（圖／SK集團）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內三大財閥之一「SK集團」會長坦承劈腿、和小三有私生女，5月底在與元配盧素英（南韓前總統盧泰愚之女）離婚訴訟二審判決中敗訴，必須支付現金支付1兆3808億韓元（約新台幣325億1152萬元）給元配，令外界擔憂危及經營權。不過，才經過短短幾天，他便踏上海外出訪行程，來到台灣會晤台積電（TSMC）執行長魏哲家。

根據《韓聯社》，自從婚姻訴訟二審敗訴，崔泰源本月3日向外界發表聲明，誓言將帶領集團面對全球環境多變的挑戰、提高競爭力，在經過短短三天後，他踏上海外出訪行程，昨（6）日與台積電執行長魏哲家、台積電高層會晤，討論人工智慧（AI）和半導體領域全球合作方案。

此次同行的還有SK海力士社長（代表理事）郭魯正。

崔泰源在會晤魏哲家時，展現在高頻寬記憶體（HBM）領域上SK海力士強化和台積電合作的決心。

報導指出，SK海力士曾於今年4月和台積電簽署諒解備忘錄（MOU），將和台積電展開技術合作，強化HBM4研發和先進封裝技術，SK海力士預計2025年起投入HBM4的量產；此外，SK海力士與台積電將改善雙方在CoWoS的技術結合。

崔泰源訪台時，還和台灣其他IT企業界主要人士會晤，討論AI和半導體領域上的合作方案。SK集團發表聲明，強調取得AI領導能力對於擴張半導體與數位市場的重要性，在AI和半導體領域上盡力滿足客戶廣範圍的需求，並構築全球合作生態鏈。

崔泰源4月也曾前往輝達（NVIDIA）位於美國加州聖荷西的總部，和輝達的共同創辦人兼執行長黃仁勳會晤，針對強化量子合作夥伴方案進行討論。據悉，輝達在全球AI晶片市場佔有80%份額，而其所需的HBM3由SK海力士獨家供應。