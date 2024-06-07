　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

離婚官司剛敗訴！南韓SK集團會長崔泰源訪台　會晤台積電魏哲家

▲▼南韓SK集團會長崔泰源6日訪台會晤台積電執行長魏哲家。（圖／SK集團）

▲南韓SK集團會長崔泰源6日訪台會晤台積電執行長魏哲家。（圖／SK集團）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內三大財閥之一「SK集團」會長坦承劈腿、和小三有私生女，5月底在與元配盧素英（南韓前總統盧泰愚之女）離婚訴訟二審判決中敗訴，必須支付現金支付1兆3808億韓元（約新台幣325億1152萬元）給元配，令外界擔憂危及經營權。不過，才經過短短幾天，他便踏上海外出訪行程，來到台灣會晤台積電（TSMC）執行長魏哲家。

根據《韓聯社》，自從婚姻訴訟二審敗訴，崔泰源本月3日向外界發表聲明，誓言將帶領集團面對全球環境多變的挑戰、提高競爭力，在經過短短三天後，他踏上海外出訪行程，昨（6）日與台積電執行長魏哲家、台積電高層會晤，討論人工智慧（AI）和半導體領域全球合作方案。

此次同行的還有SK海力士社長（代表理事）郭魯正。

崔泰源在會晤魏哲家時，展現在高頻寬記憶體（HBM）領域上SK海力士強化和台積電合作的決心。

報導指出，SK海力士曾於今年4月和台積電簽署諒解備忘錄（MOU），將和台積電展開技術合作，強化HBM4研發和先進封裝技術，SK海力士預計2025年起投入HBM4的量產；此外，SK海力士與台積電將改善雙方在CoWoS的技術結合。

崔泰源訪台時，還和台灣其他IT企業界主要人士會晤，討論AI和半導體領域上的合作方案。SK集團發表聲明，強調取得AI領導能力對於擴張半導體與數位市場的重要性，在AI和半導體領域上盡力滿足客戶廣範圍的需求，並構築全球合作生態鏈。

崔泰源4月也曾前往輝達（NVIDIA）位於美國加州聖荷西的總部，和輝達的共同創辦人兼執行長黃仁勳會晤，針對強化量子合作夥伴方案進行討論。據悉，輝達在全球AI晶片市場佔有80%份額，而其所需的HBM3由SK海力士獨家供應。

►劈腿離婚代價慘痛！韓法官判SK會長「支付前妻1.3兆」 創史上新高

ET快訊
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

世界最高垃圾場！喜馬拉雅山「清出11噸廢物」　恐還有200多具遺體

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝！　成人網站開價320萬：求加入

離婚官司剛敗訴！南韓SK集團會長崔泰源訪台　會晤台積電魏哲家

拜登將會澤倫斯基！　美官員曝新一波對烏軍援「2.25億美元」

天生雙子宮！她做愛痛爆　月經量多到「只能包尿布」

俄核動力潛艦將停靠哈瓦那　古巴：俄軍不會攜帶核武器

超勵志！女高生遭前男友「狂捅15刀」癱瘓　只花1年奇蹟站起來

首爾大學醫院17日起「全體休診」　教授要求政府說清楚

空襲「加薩聯合國學校」釀40死　以色列軍方：不知有平民死亡

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

世界最高垃圾場！喜馬拉雅山「清出11噸廢物」　恐還有200多具遺體

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝！　成人網站開價320萬：求加入

離婚官司剛敗訴！南韓SK集團會長崔泰源訪台　會晤台積電魏哲家

拜登將會澤倫斯基！　美官員曝新一波對烏軍援「2.25億美元」

天生雙子宮！她做愛痛爆　月經量多到「只能包尿布」

俄核動力潛艦將停靠哈瓦那　古巴：俄軍不會攜帶核武器

超勵志！女高生遭前男友「狂捅15刀」癱瘓　只花1年奇蹟站起來

首爾大學醫院17日起「全體休診」　教授要求政府說清楚

空襲「加薩聯合國學校」釀40死　以色列軍方：不知有平民死亡

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

遭大叔射後不理怒斬首！她殺人前跟爸練習SM

美調查AI大咖壟斷　華爾街日報：輝達疑涉反競爭

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

外媒爆水原一平疑在洛杉磯「送Uber Eats」

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現

印度破50度熱死2百人　40猴子跳井溺斃

日本YAMAHA爆造假醜聞「1車款不能賣」

她走斑馬線「下秒撞公車」　影片曝光引論戰

SpaceX星艦第4度試射　依原定計畫濺落印度洋

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

拜登：美國不會背棄烏克蘭

學者：未來100年「AI消滅人類」機率高達99.9%

市場等候就業數據出爐　美股道瓊漲78點

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

更多熱門

相關新聞

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

輝達有意在台灣設廠，引起各縣市爭奪戰。雲林出身的立法委員張嘉郡今（7）日在立法院公開喊話，雲林擁有六大優勢，包括絕佳的土地、豐沛的水電、綠電，還有中科園區的產業鏈優勢，園區設在高鐵站旁的交通優勢，以及身為台灣糧倉的「吃當地、吃當季」美食優勢，雲林縣絕對是發展AI產業最佳城市。

陸2024高考登場！1342萬考生創新高 AI監考嚴防「智慧作弊」

陸2024高考登場！1342萬考生創新高 AI監考嚴防「智慧作弊」

緯穎總部進內湖　董座洪麗甯：創造3500個職缺

緯穎總部進內湖　董座洪麗甯：創造3500個職缺

首爾大學醫院17日起「全體休診」

首爾大學醫院17日起「全體休診」

50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

關鍵字：

日韓要聞南韓SK集團崔泰源台積電TSMC魏哲家AI晶片

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面