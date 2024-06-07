不甘遭到分手！韓65歲老翁「憤怒砍殺」女友母女　逃亡13小時落網

▲南韓首爾65歲男子朴鶴宣殺害女友、女友的女兒，警方決定對外公開其長相。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市江南區5月底發生一起兇殺案，65歲男子朴鶴宣（音譯）和一名60多歲女子交往，然而最後女方告知分手意願，加上女方的家人長期以來反對兩人交往，最後他失控在大樓辦公室內憤怒砍殺女方、女方的女兒，在逃逸13個小時後終於被警方逮捕，警方決定對外公開男子身分。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾水西警察署今（7）日將涉嫌殺人罪的朴鶴宣移送檢方，朴鶴宣於上午7時40分帶著帽子、口罩走出警察署大門，當面臨記者提問「是否因為被告知要分手，才會憤怒犯案」時，他否定記者提問，並表示抱歉後，快速步上護送車輛離開。

朴鶴宣和60多歲的被害婦女A某交往，然而最近兩人感情生變，加上A某的家人們堅持反對兩人交往， A某向朴提出分手。

朴鶴宣感到非常憤怒，5月30日晚間7時，他前往女方位於首爾市江南區大峙洞住商混合大樓的辦公室，在一陣激烈爭吵後，朴持刀砍殺A某，A某30多歲的女兒出面攔阻，卻不幸捲入爭端，最後母女倆成為刀下亡魂。

朴鶴宣逃出辦公室，將沾滿血跡的刀具丟棄在距離案發現場2公里的某公寓大樓附近公園。在逃逸13個小時後，警方終於在首爾市瑞草區方背洞南泰嶺站附近逮捕朴鶴宣。

隨著最近南韓屢次發生和「約會暴力」有關的兇殺案件，為了安撫社會的不安，首爾警察廳4日召開審議委員會後，決定公開殺害母女倆的兇嫌朴鶴宣的長相、姓名、年齡等基本資訊，是今年第3度公開兇嫌身分。