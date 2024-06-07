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ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

▲▼兩岸民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲兩岸民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大，下同）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德上任不到一個月，中共曾經連續兩天在台灣周邊海域進行「圍台軍演」。針對兩岸關係，根據《ETtoday民調雲》調查，有57.5%民眾傾向先擱置爭議，維持經濟交流與往來。

調查顯示，賴清德於520就職演說中宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。調查顯示，有64.5%民眾表示認同（非常認同41.3%、還算認同23.2%），22.8%民眾不認同（非常不認同8.5%、不太認同14.3%）；另有12.7%表示不知道/沒意見。關於兩岸之間的往來，有57.5%民眾傾向「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」的關係，17.2%傾向「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」，16.5%認為「可以接受兩岸同屬一中，擴大雙方經濟與政治關係的交流」；另有8.9%表示不知道/沒意見。

而對於共軍連續兩天圍台軍演，12.8%民眾認為中共發動軍演的原因是「對總統賴清德就職演說的內容不滿」、8.1%認為是「對美國在總統大選前可能的挺台、抗中政策，採取預防措施」，而有72.0%民眾認為兩者皆是。

至於賴清德喊話「期待與中國大陸透過交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮的立場」，59.3%民眾認為此回應無助於緩解兩岸緊張局勢（完全沒有幫助27.8%、不太有幫助31.5%），32.0%民眾認為有幫助（非常有幫助9.8%、還算有幫助22.2%）；另有8.7%表示不知道/沒意見。

對於未來兩岸重啟對話的可能性，僅28.9%民眾認為樂觀（非常樂觀5.3%、還算樂觀23.6%），59.6%民眾認為不樂觀（非常不樂觀16.6%、不太樂觀43.0%）；另有11.6%表示不知道/沒意見。

而對於未來兩岸民間交流的前景，48.7%民眾認為樂觀（非常樂觀8.7%、還算樂觀40.0%），39.8%民眾認為不樂觀（非常不樂觀8.4%、不太樂觀31.4%）；另有11.6%表示不知道/沒意見。

▲兩岸民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

調查也指出，有40.1%民眾表示看好總統賴清德未來的執政表現（非常看好16.3%、還算看好23.8%），46.6%民眾表示不看好（完全不看好19.3%、不太看好27.3%）；另有13.3%民眾表示不知道/沒意見。

▲▼兩岸民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

另外，近期多名台籍藝人轉發內容提及「統一」的貼文，民眾認為台籍藝人進行政治表態最主要的原因是「為往後的演藝發展妥協」（67.4%），其次為「被大陸網友點名而被迫表態」（37.0%）、「中共對總統賴清德就職演說的內容不滿，逼迫藝人表態」（33.6%），認為是藝人「本身的政治傾向」之比例則有18.7%。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年5月30日至6月2日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.97%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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