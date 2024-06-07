ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

▲ 國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

紛擾不斷的國會改革法三讀通過，行政院對此提出覆議再掀波瀾。根據《ETtoday民調雲》所做調查，57.3%民眾支持國會改革，其中「總統國情報告」的支持度最高，達65.7%。至於立委們在立法院的表現，有41.4%支持藍營與白營（國民黨28.4%、民眾黨13.0%），26.8%民眾支持民進黨。

《ETtoday民調雲》調查顯示，57.3%民眾支持國會改革（非常支持40.3%、還算支持17.0%），30.8%民眾不支持（非常不支持22.6%、不太支持8.2%）；另有11.9%表示不知道/沒意見。而針對改革法案中各項修法重點，「總統國情報告」的支持度最高，達65.7%，其次依序為「國會聽證權」（62.4%）、「人事同意權」（61.4%）、「國會調查權」（59.8%）、「藐視國會罪」（57.5%）。

▲國會改革法民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大，下同）

對於國會改革法案對台灣政治體制具有正面影響，有55.3%民眾認同（非常正面30.6%、還算正面24.7%），33.4%認為具負面影響（非常負面22.6%、有些負面10.8%）；另有11.4%表示不知道/沒意見。

而面對立法院審查國會改革法的衝突，26.8%民眾支持民進黨立委在修法討論過程中的立場與表現，41.4%支持藍營與白營立委（國民黨28.4%、民眾黨13.0%）；都不支持的有17.0%；另有14.8%為不知道/沒意見。

由交叉分析來看，支持綠委的立場與表現者，以中部地區（29.9%）、南部地區（32.2%）、60歲及以上（32.8%）、政黨傾向為民進黨（78.6%）、泛綠（67.8%）等族群比例較高；支持藍委者，以東部金馬地區（40.2%）、男性（32.9%）、50-59歲（44.4%）、60歲及以上（36.6%）、政黨傾向為國民黨（90.8%）、泛藍（79.8%）等族群比例較高；支持白委者，以18-29歲（24.0%）、30-39歲（19.3%）、政黨傾向為民眾黨（67.3%）等族群比例較高。此外，無任何政黨傾向的中間選民中，有30.0%對三黨的立場與表現都不支持，33.9%不知道/沒意見。

不過，對於行政院提出覆議，有48.9%民眾表示支持（非常支持28.4%、還算支持20.5%），37.0%不支持（非常不支持21.5%、不太支持15.5%）；另有14.0%表示不知道/沒意見；而若覆議不通過，在總統公告法案生效後，有48.4%民眾支持民進黨立法院黨團聲請釋憲（非常支持28.6%、還算支持19.8%），37.3%民眾表示不支持（非常不支持25.0%、不太支持12.3%）；另有14.4%表示不知道/沒意見。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年5月30日至6月2日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.97%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。