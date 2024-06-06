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思考如何提升國防自製率！柯文哲見美台商會訪問團　獲邀9月訪費城

▲▼柯文哲會見美台商會訪問團。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲會見美台商會訪問團。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨黨主席柯文哲6日傍晚會見美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）率領的國防訪問團；柯認為，台灣如何提升國防自製率，是需審慎思考的問題，而會中魯德也親自邀請柯文哲9月赴美國費城訪問。

柯文哲2023年赴美時由韓儒伯親自接待，今年1月韓儒伯也率團回訪。柯文哲6日晚間與立委黃珊珊、林憶君一同會見韓儒伯、魯德率領的國防訪問團，此次韓儒伯再次率領，包含洛克希德馬丁、雷神、貝宜等國防承包商約30人代表團，讓此會面別具意義。

柯文哲表示，訪問團成員很驚訝地說，上個月中共2天軍演稱是「懲戒台獨分裂勢力」，但台灣民眾似乎完全不緊張，反而更關心日本演藝人員的婚變八卦，這讓他們相當意外，「我說台灣常有地震及颱風，所以人民已經習慣面對災難，但也因此缺乏危機意識。」

柯文哲提及，當前政府雖然打抗中保台牌，拉高兩岸緊張，但為了怕影響選票，對於台海危機又刻意輕描淡寫，結果就是目前看到的情況，各國都覺得很緊張，反而台灣人民不以為意。

柯文哲認為，《孫子兵法》有一句話說「無恃其不來，恃吾有以待也」，就務實的層面來看，台灣面對的是世界第二大經濟體的軍事壓力，在軍費支出、軍隊人數上皆不可能與中國抗衡，尤其在少子化的影響下，台灣是否有足夠的國防能量應對，是非常重要的事。

▲▼柯文哲會見美台商會訪問團。（圖／民眾黨提供）

柯文哲提及，天下沒有白吃的午餐，維護目前享有的民主自由，是要付出代價的；以目前的國防戰略來看，不對稱作戰的「概念」大概是台灣目前共識，「我主張國防預算提高到GDP的3%，但也要思考科學化、數位化、無人化的轉型，打造量少質精的現代化作戰部隊，才能應付國防的需要。」

柯文哲也認為，台灣屬於海島國家，如何提升國防自製率也是需審慎思考的問題，除了國機國造、國防國造外，若能增加在地組裝及維修的量能，對台灣整體防衛是至關重要的事。

魯德則說，美國與台灣之間的共同願景，即是創建一個自由和開放的印太地區，在稍早進行的論壇中，也是希望將此一願景擴展到雙方韌性的建立及相互支持，特別是國防合作的韌性，不僅針對非對稱作戰，亦包括傳統的作戰方式。

魯德指出，台灣應該借鏡俄烏戰爭的經驗，並從中獲得啟示，包含無人系統領域在俄烏戰爭中發揮的功效，及台灣作為一個島國，必須在能源、食品和整體軍需後勤補給方面，維持自給自足的關鍵要素。

而今年下一場美台國防產業論壇將於9月在費城舉辦，魯德於會中親自邀請柯文哲赴美與會。會後，柯文哲致贈「7：30晨會系列MEETING WITH KP」 T-shirt給魯德與韓儒伯，雙方進行約一小時的拜會，互動熱絡。

▲▼柯文哲會見美台商會訪問團。（圖／民眾黨提供）

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