俄核動力潛艦將停靠哈瓦那　古巴：俄軍不會攜帶核武器

▲俄軍克爾什科夫海軍元帥級巡防艦曾於2019年6月造訪古巴哈瓦那。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中南美洲共產主義國家古巴持續著與俄羅斯之間的友好關係，古巴外交部最近表示，俄羅斯將派遣4艘軍艦於下周停靠首都哈瓦那，其中包括核動力潛艦喀山號，但這些軍艦將不會攜帶核武器，聲稱不會對地區安全構成威脅。

根據《美聯社》，古巴外交部官員於當地時間6日發表一份新聞稿，稱基於古巴和俄羅斯之間「歷史上的友好關係」，喀山（Kazan）核動力潛艦、克爾什科夫海軍元帥級巡防艦等4艘俄軍軍艦將從本月12至17日之間停靠古巴首都哈瓦那。

古巴外交部保證，由於以上4艘俄軍軍艦不會攜載任何核武器，因此確保其存在「不會對地區安全構成威脅」。古巴外交部也透露，在俄軍艦隊抵達哈瓦那港期間，其中一艘俄軍艦艇將發射21發禮炮致敬，而古巴革命武裝力量（古巴正規軍）也會向禮炮回應。

就在這項消息發布的前一天，美國政府官員表示，其實華府一直在追蹤預計抵達加勒比海進行軍事演習的俄羅斯軍艦、軍機，認為俄軍此次的軍事動機雖然值得注意，但無須過多擔憂。

美國華府官員分析，「這次的軍演，將會是俄羅斯對於美國的回應之一，以抗議美國力挺烏克蘭，莫斯科當局認為美國默許並提供烏軍武器，讓烏軍使用武器攻擊俄國境內。」