桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

▲副市長王明鉅(右)接見表揚榮獲台新青少年志工菁英獎學子。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第24屆「台新青少年志工菁英獎」出爐，桃園市有5位學子獲獎，包括1位傑出志工獎及4位奉獻獎，副市長王明鉅6日特別接見表揚新生醫專陳嘉琪、啟英高中李昶鴻、陽明高中陳昕亞、育達高中邱亭飴及育達高中張雅棠等5名獲獎學生，感謝學生發揮愛心，運用課餘時間擔任志工，也鼓勵桃園青年投入在地志願服務行動。

台新青少年基金會每年皆舉辦「台新青少年志工菁英獎」，表揚全台在志願服務表現優異的國、高中生，迄今已鼓勵逾8萬名投入志願服務的青年學子，期望喚起青少年對志願服務的重視，鼓勵其從志願服務探索自我價值，積極發揮小我力量，為社會帶來正向改變。今(113)年以培養青少年志工接軌國際永續發展目標(SDGs)為目標，全台有近1,500位青少年志工報名，展現「小志氣，大影響」之精神。

桃園市今年共有5位學子獲獎，其中，獲得傑出志工獎的新生醫專陳嘉琪同學，從小練芭蕾舞運用所長因應服務對象的需求，編排不同難度的舞蹈動作，此外也積極參與服務方案設計及執行，投入高齡服務、兒少服務、淨灘等多元領域的志願服務。

啟英高中李昶鴻同學，小學時考入台北市國樂團，推動音樂結合服務深入社區，高中時參加扶少團、慈暉社、醫院志工，也投入長者關懷服務，未來希望推動教育平等計畫，讓每個人都有平等的機會接受高品質教育。

陽明高中陳昕亞同學的父母是教會全職工作者，在參與教會弱勢兒童陪讀活動時，開始自發投入社區公益，了解服務可結合教育及專長，參與小提琴公益演出、節能減碳宣導，長期積極關注弱勢兒童權利及兒少品格培養，並持續推動偏鄉服務。

育達高中邱亭飴同學受師長啟發投入志願服務，因為接觸不同服務對象，兒童、弱勢群體、新住民及病童，服務時獲得的感動產生堅定的服務動力，曾參與醫院志工、親子館志工、與弱勢群體、新住民學習拍攝剪片技巧、與長輩一同手作，並透過宣導及影片製作，提高社會對各服務對象的關注度。

育達高中張雅棠國中時以護理為志向，利用高中寒暑假期間參與志願服務，參與醫院志工、親子館志工、移除外來植物的棲地保護工作、失智友善社區活動、關懷獨居長者，未來計畫推動高齡化社會及失智症預防，希望影響更多人關注，促進建立友善社區。

市府青年局長候佳齡表示，青年局定期推動志工訓練及志願服務活動，成立專屬桃園青年參與的長期志願服務隊「桃青志工隊」，歡迎設籍、就學或就業於桃園市之15歲至45歲，對志願服務有興趣之青年報名參與，一同用行動為家鄉傳遞愛心。