　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

▲桃園5學子榮獲台新青少年志工菁英獎

▲副市長王明鉅(右)接見表揚榮獲台新青少年志工菁英獎學子。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第24屆「台新青少年志工菁英獎」出爐，桃園市有5位學子獲獎，包括1位傑出志工獎及4位奉獻獎，副市長王明鉅6日特別接見表揚新生醫專陳嘉琪、啟英高中李昶鴻、陽明高中陳昕亞、育達高中邱亭飴及育達高中張雅棠等5名獲獎學生，感謝學生發揮愛心，運用課餘時間擔任志工，也鼓勵桃園青年投入在地志願服務行動。

台新青少年基金會每年皆舉辦「台新青少年志工菁英獎」，表揚全台在志願服務表現優異的國、高中生，迄今已鼓勵逾8萬名投入志願服務的青年學子，期望喚起青少年對志願服務的重視，鼓勵其從志願服務探索自我價值，積極發揮小我力量，為社會帶來正向改變。今(113)年以培養青少年志工接軌國際永續發展目標(SDGs)為目標，全台有近1,500位青少年志工報名，展現「小志氣，大影響」之精神。

▲桃園5學子榮獲台新青少年志工菁英獎

桃園市今年共有5位學子獲獎，其中，獲得傑出志工獎的新生醫專陳嘉琪同學，從小練芭蕾舞運用所長因應服務對象的需求，編排不同難度的舞蹈動作，此外也積極參與服務方案設計及執行，投入高齡服務、兒少服務、淨灘等多元領域的志願服務。

啟英高中李昶鴻同學，小學時考入台北市國樂團，推動音樂結合服務深入社區，高中時參加扶少團、慈暉社、醫院志工，也投入長者關懷服務，未來希望推動教育平等計畫，讓每個人都有平等的機會接受高品質教育。

▲桃園5學子榮獲台新青少年志工菁英獎

陽明高中陳昕亞同學的父母是教會全職工作者，在參與教會弱勢兒童陪讀活動時，開始自發投入社區公益，了解服務可結合教育及專長，參與小提琴公益演出、節能減碳宣導，長期積極關注弱勢兒童權利及兒少品格培養，並持續推動偏鄉服務。

育達高中邱亭飴同學受師長啟發投入志願服務，因為接觸不同服務對象，兒童、弱勢群體、新住民及病童，服務時獲得的感動產生堅定的服務動力，曾參與醫院志工、親子館志工、與弱勢群體、新住民學習拍攝剪片技巧、與長輩一同手作，並透過宣導及影片製作，提高社會對各服務對象的關注度。

育達高中張雅棠國中時以護理為志向，利用高中寒暑假期間參與志願服務，參與醫院志工、親子館志工、移除外來植物的棲地保護工作、失智友善社區活動、關懷獨居長者，未來計畫推動高齡化社會及失智症預防，希望影響更多人關注，促進建立友善社區。

市府青年局長候佳齡表示，青年局定期推動志工訓練及志願服務活動，成立專屬桃園青年參與的長期志願服務隊「桃青志工隊」，歡迎設籍、就學或就業於桃園市之15歲至45歲，對志願服務有興趣之青年報名參與，一同用行動為家鄉傳遞愛心。

ET快訊
女上尉沒穿內衣！士官督導長「床上衝動了」　數百萬退休金泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

歡慶唐老鴨90周年　Xpark即起開賣主題特展套票

桃園與美國聖郡姊妹市　線上對談再生能源相關合作

慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節　桃管處舉辦表揚大會

南投縣端午節前慰問社福機構關懷院民　756人共發放75.6萬慰問金

慈濟志工端午送粽慰勞草屯警方　波麗士首推精心設計防詐香包回贈

獨／「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

AI浪潮吹進校園！葳格畢業典禮首創機器人協助頒獎

台電送暖！端午前夕邀300清寒長輩吃「午時菜」　宣導用電小知識

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

歡慶唐老鴨90周年　Xpark即起開賣主題特展套票

桃園與美國聖郡姊妹市　線上對談再生能源相關合作

慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節　桃管處舉辦表揚大會

南投縣端午節前慰問社福機構關懷院民　756人共發放75.6萬慰問金

慈濟志工端午送粽慰勞草屯警方　波麗士首推精心設計防詐香包回贈

獨／「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

AI浪潮吹進校園！葳格畢業典禮首創機器人協助頒獎

台電送暖！端午前夕邀300清寒長輩吃「午時菜」　宣導用電小知識

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

桃園將「大規模停水」！　超過7萬戶受影響

2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

催繳簡訊也有詐騙台水簡訊請認明發送碼111

爆料光電場涉非法掩埋環保局開挖力暘光電查無不法！

金門縣水產試驗所與廈門合作！聯合放流魚苗

考上警專屁孩狂言　不爽就開罰單

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

南消二大踏勘高危險場所提升整體救災效率

AI浪潮吹進校園！葳格畢業典禮首創機器人協助頒獎

南投市長夫人捐百萬敬邀　白沙屯媽明年9月贊境

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

更多熱門

相關新聞

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

桃園市長張善政6日和市府團隊，與締盟城市美國加州聖貝納迪諾郡(San Bernardino County，以下稱聖郡) 郡監督羅道恩主席等人士線上對談，交流雙方在再生能源方面的最新發展。羅道恩主席對於桃園再生能源及綠色運輸計畫表示興趣，支持與桃園相關企業合作，建立夥伴關係，並樂意媒合加州當地相關企業，共創雙贏。

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

幼獅工業區工廠大火　出動美洲豹灌救

幼獅工業區工廠大火　出動美洲豹灌救

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

圓滿感動！益騏建築親子公益園遊會　近三千人共襄盛舉　

圓滿感動！益騏建築親子公益園遊會　近三千人共襄盛舉　

關鍵字：

桃園台新青少年志工菁英獎

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

57歲林美秀驚爆罹血友病！

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

今全台有雨　「下最大」地區曝

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面