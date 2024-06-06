▲桃園與美國聖郡姊妹市，線上對談再生能源相關合作。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日和市府團隊，與締盟城市美國加州聖貝納迪諾郡(San Bernardino County，以下稱聖郡) 郡監督羅道恩主席等人士線上對談，交流雙方在再生能源方面的最新發展。羅道恩主席對於桃園再生能源及綠色運輸計畫表示興趣，支持與桃園相關企業合作，建立夥伴關係，並樂意媒合加州當地相關企業，共創雙贏。

張善政於線上對談中分享，桃園不僅是台灣工業科技大城，也是亞太地區重要的物流與轉運中心，相對其他城市能源需求量高，為了兼顧城市永續發展，相當重視再生能源，惟囿於土地及經費限制，目前桃園最大程度利用風能和太陽能來促進能源再生，也努力擴增儲能設備，及積極利用生質能中心將廚餘轉變成電力等。

此外，在綠色運輸方面，桃園推動包括TPASS通勤月票、公共自行車電動化、公共停車場設置充電樁等，在各領域都努力往潔淨能源目標邁進。

羅道恩主席表示，加州是聯邦政府宣布補助設立的7大區域氫能中心之一，他們已為2045年潔淨能源目標做好基礎建設準備，將長期支持氫能源發展，除預計開發氫能源公車等，不久後更將運行美國首輛氫能火車。

桃園市自2017年與聖郡締盟以來，雙方互動熱絡，本次由郡監督羅道恩主席與會，分享當地再生能源措施及作法。本次線上對談出席包含，環保局長陳世偉、經發局長張誠及交通局長張新福；聖郡經濟發展局長Derek Amstrong及經濟發展副行政主任Michael Jimenez等人士。