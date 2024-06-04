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桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

▲▼示意圖,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭（示意圖／123RF）

▲桃園某小學女老師違反小六男童意願，發生關係並產下一子。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國小女老師與班上小六男童產生情愫，9次利用機會性侵小六男童，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月。女老師不服，上訴第二審，高等法院4日下午首度開庭審理本案。女老師於下午2點多抵達高院，由於案件涉及性侵害、兒少等敏感因素，採不公開審理，庭訊內容不得而知。

本案一審由桃園地院審理，而一審判決指出，女老師在2020年2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男童9次，還在同年5月懷孕並於隔年初產下1子。

男童與老師的關係，一直到男童的父親發現後，報警處理，全案才因此爆發。案件由桃園地檢署偵查期間，女老師否認犯案，辯稱是男童主動，但檢察官不採信，仍依照「加重強制性交罪」對女老師提起公訴。

桃園地院審理時，根據男童的供詞，認為不可能由男童主動，應該是女老師主動，其中男童供稱，有2次發生關係時，他內心中有恐懼，其實是不願意發生關係。因此桃園地院最後認定女老師共犯下2個對14歲以下少年強制性交罪，7個對14歲以下少年性交罪，重判有期徒刑17年6月。判決出爐後引發關注，案件上訴二審高等法院。

高院原訂於5月間首度開庭審理，但女老師請假要求改期，高院遂訂於本月4日下午首度開庭。女老師在律師陪同下出庭，因本案涉及性侵害相關案情，採不公開審理，案情不得而知。庭訊經1個小時左右結束，法院將擇期開庭再審理。而本案發生後，女老師已經被依照《教師法》的相關規定，解聘並終身不得聘任。

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