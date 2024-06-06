23歲男10刀殺情敵「脖子快斷一半」　見警消搶救假喊：兄弟加油

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖三角戀情殺案，廖女先後與23歲詐團收簿手高男、冷氣工45歲潘男交往，不料高男猛砍潘10刀奪命，被依殺人罪起訴。士林地院依國民法官審理，高稱「正當防衛」，檢方當庭播放救護影片打臉，稱被告佯裝與死者感情好還喊「兄弟！你不會怎樣、我相信你」實際上卻是「情感糾葛不爽抓狂」奪人性命，求處無期徒刑，讓被害家屬淚灑法庭要公道，全案明宣判。

去年3月21日凌晨，被告高庭榮跑到25歲廖女住家，現任男友潘男見狀叫醒睡夢中的廖女，但廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，情侶倆爆發口角、肢體衝突。

當時潘男疑似對著廖女說「別以為我不敢動他」，持刀劃傷高男右臉耳際，高則從口袋抽出黑色折疊刀，砍殺對方手、胸約10刀，導致潘男頸部幾乎快被砍斷，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

士林地院週二開始審理，高男仍否認殺人罪堅稱是「正當防衛」。6日進行科刑辯論，公訴檢察官說，被告堅稱3人沒情感糾葛，是因為潘先持刀劃傷他才正當防衛，但證據顯示，身為前任男友的被告，在案發前頻繁聯繫廖女，死者都知情，2男芥蒂才越來越深。

檢方指出，高男稱「我很不爽，拿刀抽他」，導致潘身中數刀，房內血跡飛濺，怎料救護人員到場後，高還假裝沒事，對著奄奄一息死者喊「兄弟加油！你不會怎樣，我相信你」，辯詞反覆，還與廖女串供，將血跡斑斑照傳到LINE群組流出，並無事證顯示被告有危急情形，何況廖女也沒被潘男傷害。

▼內湖情殺案，23歲高庭榮砍死情敵。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

檢察官說，高男殺人第一時間選擇洗手、洗刀、擦血跡滅證，甚至開冰箱喝飲料，其犯罪動機只是因情感，卻刀刀致命，刀刀凶殘，幾乎砍斷死者脖子一半，兇刀刃僅9.5公分，卻刺出17公分長度的傷，下手重，潘男是在痛苦中死亡，更讓案發地淪凶宅，鄰居心生恐懼，重大危害社會秩序，被告不是冷靜而是冷血，且有多項詐欺前科，導致受騙者700萬損失，從其動機、品行、手段等求處無期徒刑。

潘母及其家人們忍著悲傷情緒到法庭旁聽，潘母數度哽咽說，寶貝兒子是招贅從母姓，希望替家族傳宗接代，他個性善良，與家族感情好，不知道該怎麼跟祖先交代，希望讓被告關在監獄教化，別害社會，更害自己無依無靠。

訴訟參與人之代理人說，此事造成家屬一輩子的重大傷痛，高男帶兇器預謀行凶，行凶照片還傳出去，事發至今1年多，一句道歉都沒有更沒有賠償，請求法院判處無期徒刑；暖心的審判長捨不得當庭安慰潘母說「您兒子一定不希望你如此傷心」，法院一定會依法判決。

「任何情感糾葛，都不是殺人理由」公訴檢察官最後語重心長向國民法官強調。全案今辯論終結，國民法官法庭將評議，定明天（7）日下午4點宣判。