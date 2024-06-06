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社會 社會焦點 保障人權

犯保元年！士檢啟動「馨情快閃市集」列車　傳遞愛掀溫暖新頁

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保元年士林「好馨情快閃市集」列車啟動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

今年1月1日《犯罪被害人權益保障法》正式全面實施，為我國犯罪被害人保護帶來了重大變革，更是成立25週年重要里程碑，意義非凡時刻，今（6）日犯保士林分會攜手士檢共同籌辦「好馨情快閃市集」，法務部督導參事林嚞慧更親臨致詞。現場商品玲瓏滿目，手作食物香更像是一股溫暖的風，吹散院檢冰冷氛圍，為整個空間注入了溫馨與人情味。

「犯保元年」同時也是財團法人犯罪被害人保護協會成立25週年，在這樣嶄新的時刻，犯保士林分會在總會的指導下，與士林地檢署共同合作，規劃「好馨情快閃市集」列車，並於士林地檢署公訴大樓1樓中庭，由林志銜主任委員、顏迺偉檢察長共同主持開幕記者會，法務部林嚞慧督導參事、士林法院彭幸鳴院長等來賓也受邀到場來為設攤的馨生商家加油打氣。

▼法務部保護司的翹楚林嚞慧督導參事親臨現場參與。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 林嚞慧 。（圖／記者黃宥寧攝）

你們知道嗎？突如其來的犯罪被害案件，摧毀了被害人及他們的家屬(下稱馨生人)原本和樂美滿的生活，他們面對接踵而來的身心創傷、經濟壓力與冗長訴訟等問題，讓他們疲憊不堪，犯保士林分會秉持著真誠為家屬「解決困境、撫平傷痛、重建生活」的服務宗旨，一路陪伴馨生人度過艱辛地復原路程，馨生人也努力一步一步地重建他們失序的生活，重拾他們的工作或自行創業實踐夢想。

犯保士林分會林志銜主任委員深受感動，希望能為他們的夢想盡一份心力，獲得士林地檢署顏迺偉檢察長的大力支持，因此發起了「好馨情快閃市集」的系列活動，預計從6月起至士林、三重、汐止等地區辦理1日的快閃市集，讓馨生商家真正走近人群，藉由游擊式的設攤推廣馨生商品的品牌，讓他們的品牌更廣為人知，以期待提升品牌知名度及提高馨生商家們的收入，達到重建生活與增加馨生人自信心的目的。

▼犯罪被害人的自力更生創業製作是一種精神力量的展示。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

本次市集邀請了貓本家咖啡及滷味、極品軒手作烘焙及嘉農行果乾等商家前來設攤，林志銜主任委員親自帶領在場貴賓一一品嘗，美味又精緻的馨生商品讓貴賓們相當驚艷，紛紛表示要購買回去跟家人分享。

士林地檢署顏迺偉檢察長也開心說，「好馨情快閃市集」是一輛乘載著馨生人夢想的列車，從今日起程，持續到不同地區去分享美食、推廣馨生商品，期待他們的品牌在犯保士林分會領航下，走出一條自己的康莊大道。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲通過創業製作商品，犯罪被害人不僅能夠獲得經濟收入，更能夠找到一種重新建立自信的途徑。（圖／記者黃宥寧攝）

犯保士林分會秉持著「解決困境、撫平傷痛、重建生活」的服務宗旨，落實被害人的保護服務，使其權益獲得保障，提供符合被害人所需求的服務而提供最佳的服務，專業且溫暖地陪伴被害人並撫慰其傷痛，讓被害人受到完善的照顧。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲每件商品都承載著犯罪被害人的努力和堅持。（圖／記者黃宥寧攝）

通過創業製作商品，犯罪被害人不僅能夠獲得經濟收入，更能夠找到一種重新建立自信的途徑，作為社會的一份子，我們應該給予犯罪被害人更多的支持和鼓勵，讓他們有機會展示自己的才能和價值。同時，我們也應該加強對犯罪被害人的保護和關愛，讓他們能夠在安全和和平的環境中，重新開始自己的生活。

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