台灣旅行團赴陸「1人遭留置」　其他團員都回家後才終於放人

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑6日透露，有台灣旅行團赴中國大陸旅遊時，其中一名團員遭到陸方留置，直到其他團員返台的幾天之後才獲釋。

梁文傑在例行記者會上提到，由於國安法、反間諜法的關係，個人遭留置查察的情況確實有增加，但必須注意的是，除了個人之外，最近還有一個案例是旅行團。

梁文傑指出，該團赴對岸五天四夜遊，其中一位團員在中途被帶走留置，直到旅行團返台的幾天之後，人才被釋放。

梁文傑強調，這是第一次遇到旅行團的成員被留置，要提醒大家，類似的狀況可能不只發生在個人自由行，即使參加旅行團也會遇到，「台灣去的旅行團，不管領隊、導遊，在遇到這類的事件時，要依照旅行業管理規則第39條的規定，在24小時之內通報觀光署。」

對於團員遭到留置的原因，梁文傑說，目前尚在調查中，細節不方便透露，但確實發生了這樣的案例。

據了解，事件是發生在5月下旬，該團是前往福建旅遊的，在其中一名團員遭到留置後，旅行業者隨即依照規定進行了通報，同時，其餘團員仍繼續旅遊，走完了行程之後安全返台。

另外，Threads上最近有一名網友發文表示，他前往南京的藝術書展擺攤，結果因為帶去的攝影書，被公安帶走偵訊，還被要求全身脫光檢查，偵訊許久之後才終於被釋放。對此，梁文傑說，他們有注意到這個事件，也注意到同時還有另一起類似的事件，已經在查證中，後續會持續關注。

▼桃園機場托運旅客。（圖／翻攝桃機公司）

