花20萬玩瑞士慘被丟包10小時　業者致歉：退單日團費1萬元

▲有旅客花20萬去瑞士度蜜月，慘被丟包。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

一名人夫在網路發文表示，花了20多萬去瑞士度蜜月，行程才走到一半，司機連人帶車被警察帶回，後來還在路邊狼狽找餐廳與飯店，流浪10小時才休息。旅行社也發出聲明指出，該團體是因為當地車公司日前服務其他業者的陸客團，但該團未團進團出，導致司機成為案情相關人士才被帶走，當下立刻更改當日行程，並於後續每人退款單日團費10,190元。

據查，該台灣團為旅天下於4月22日出發前往德瑞10天的32人團體。業者表示，於第6天瑞士行程中，由於當地車公司日前服務的團體為其他業者的大陸團，但未全數團進團出，因此遊覽車遭臨檢盤查扣留。

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隨團領隊當下立即向車公司表達調車需求，並更改當日行程、提供午茶和晚餐，惟調派車輛因交通延誤因素未如預期抵達，為考量團員安全與權益，當晚10時便先行安排所有團員入住附近飯店休息，另後續2天行程餐食升級。

業者表示，對於發生此事深感歉意，已向旅客致歉說明，及每人退款單日團費10,190元，並要求供應商進行檢討與改善，以維護出團旅遊品質。

▲旅客跟團玩瑞士，結果遊覽車司機突然被警察帶走。（圖／示意圖／達志影像）

該起事件為一名男網友在Dcard表示，4月去瑞士度蜜月，不料午餐吃完上路，1點多左右突然被當地警方攔檢，整團人下車在路邊等待，「原本以為只是小插曲，結果巴士出事，司機直接被帶走，全部人都傻眼了！」

過程中，導遊也一直安慰大家，並表示等等會有人來接應處理，結果空等半天，原PO說，「原本15分鐘，變1小時...2小時...4小時，最後大家在馬路邊，等到6點多才臨時找餐廳吃飯。」



原PO直言，團員中的阿公阿嬤非常緊張，其他人也焦躁不已，等到9點就怕當地治安不好，導遊意識到這問題後，就帶著全團拉著行李找旅館，「將近晚上11點在瑞士街頭找還可以check in的住宿」，原PO與老婆在路邊流浪10小時之久，就這樣過了慌亂的一天。