陸媒稱「9個新颱風譯名」兩岸共同協商　氣象署：台灣用自己講法

▲今年將有9個颱風新命名。（示意圖／翻攝NOAA）

文／中央社

中國官媒報導，颱風中文譯名是兩岸4地「共同協商形成」。氣象署今天對此指出，颱風中文譯名通常中國會透過窗口用E-mail的方式告知氣象署，氣象署則會依台灣的講法自行命名。

中國官媒報導相關颱風中文譯名時稱「經過中國氣象局、澳門地球物理暨氣象局、香港天文台和台灣地區氣象部門協商。」

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交通部中央氣象署指出，今年有9個西北太平洋及南海地區颱風新的命名，包含「蜻蜓」（Jamjari）、「青馬」（Tsing-ma）、「時鐘」（Tokei）、「坡鹿」（Ong-mang）、「阿穆丘」（Amuyao）、「古莎莉」（Gosari）、「核桃」（Hodu）、「沙布爾」（Sarbul）、「布袋蓮」（Luc-Binh）。

其中，「時鐘」中國譯名為「道璣」；「布袋蓮」的譯名為「浮蓮」。

▲氣象署表示颱風名稱會因地制宜。（圖／記者許靖騏攝）

氣象署副署長呂國臣告訴中央社記者，西北太平洋的颱風命名會在聯合國氣象組織的委員會檢討，造成巨大災害或劇烈颱風就會被除名，當1個颱風的名字被除名後，原本命名的國家就會給1個新的颱風名字。

呂國臣指出，通常命名颱風的名字會以命名國的語言去命名，而中國氣象局、澳門地球物理暨氣象局、香港天文台都是聯合國氣象組織的單位，當獲得訊息後就會先訂1個中文名字，並透過窗口把中文譯名提供給氣象署。

呂國臣表示，氣象署會參考中國提供的訊息，以及參考這些命名，做台灣的颱風中文譯名，並會參考台灣是否有自己的說法，台灣有自己的說法就會用台灣的講法，像一些星座、植物的名字若和中國不一樣，就會採用台灣自己的名字說法。

呂國臣說，氣象署命名完後也會透過窗口告知中國，有時候中國會參考台灣的命名，所以颱風的中文譯名大部分會一樣，少部分有所差異，中國也會尊重。

至於海峽兩岸氣象合作協議，呂國臣指出，並沒有取消，只是有些交流沒有延續，不過過去雙方針對颱風命名方面，都是以書面形式溝通。