「黃仁勳算帥哥？」爆熱議　大票狂點1特質超優：女生很喜歡

▲黃仁勳所到之處萬人空巷。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期訪台，掀起台人「仁來瘋」。就有網友認為，大部分的人喜歡黃仁勳，應該都是因為超狂人生經歷和親民個性，但撇除後天優勢，純看外表的話，會覺得黃仁勳帥嗎？話題引發熱論，不少人狂點頭，「我覺得他跟李安有點像，都是越老越帥」、「覺得他現在比以前帥欸！」

有男網友在Dcard發起討論「黃仁勳算帥哥嗎？」好奇純看外表的話，黃仁勳是女生喜歡的類型嗎？以他自己分析，他覺得黃仁勳的五官就是很中規中矩的華人，唯獨眉毛淡了一些，不過臉上幾乎沒什麼皺紋，皮膚好到不行很加分。另外，他覺得今年61歲的黃仁勳很厲害，「老實說，這年齡還能保養成這樣真的很猛欸！」

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原PO也提到穿搭，不過感覺沒什麼好討論的，因為幾乎都是黑色皮外套+黑長褲。所以整體來說，他會用「和諧、整齊、順眼」來形容黃仁勳的外表和形象，「雖然純論長相不是韓國歐巴那種精緻美男類型，但整體看上去就是很順很乾淨」，甚至有種鄰家大哥的感覺，「結論就是，不能稱作帥哥，但算是潮男？」

貼文引發熱論，許多人紛紛狂讚，「蠻有親和力的，五官也勻稱，也不會讓人覺得勢力的感覺」、「我覺得蠻帥的欸！尤其是他年紀這麼大了，還能有這種帥度」、「斯文理工男又很壯，完全我的菜」、「他就是不是富豪，長相也算帥大叔啊！」其中，多數網友都很喜歡黃仁勳給人「乾淨」的印象，「單論外表的話中偏上，就是女生所謂『乾淨』的那種感覺。」

還有資深女鐵粉現身，「成名之前就知道老黃了，其實他在三兆男之前在宅圈就算有名，從以前就覺得他很帥，還知道NV過去對抗Voodoo的老久歷史，一直到顯卡，他的刀工天下無敵耶！去逛一圈高中第一志願男校，跟醫學系就知道，老黃五官真的算很好看的！又很幽默，從以前就喜歡他一直到現在，這一切都是他值得的！ 將來只會更喜歡他，跟錢無關。」

還有大票網友笑呼，「可以不要評論我爸的長相嗎？沒禮貌」、「撇開錢不說…噢不對我撇不開」、「最近到處都是他，現在還有討論他顏值的文，也太好笑」、「這是我爸爸的照片請撤照」、「如果你有個3兆身價，你還能不帥嗎？好啦真的蠻帥的。」