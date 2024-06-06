覆議常態化？　行政院：本就常態「但不會每天像吃飯一樣」

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院6日正式針對國會擴權法相關修法提出覆議，後續呈請總統核可後，將移請立法院覆議。未來是否會覆議會「常態化」？政務委員林明昕說，覆議本來就是常態，「但不會每天像吃飯一樣」，希望這件事大家互動知道後，之後不需要再覆議，很多事情在過程當中就會解決，不用積到最後才一起覆議，「但不是這我們講就算數，需要大家努力」。

針對未來是否會對增加預算的案子都提覆議或釋憲？行政院發言人陳世凱說，依據憲法，行政院是最高行政機關，忠誠守護憲法，立法院審議的法案若有違憲、窒礙難行之處，行政院會邀請專家學者進行檢視和討論，「如果有相關情況，會依照憲法程序提出救濟」，感謝委員建議，政院提出覆議與否標準只有一個「維護憲法、依法行政」。

林明昕補充，立法院法案三讀通過後，也要立法院把通過的條文函到行政院並以咨文送到總統府，這時政院才能開始真正做決定是否覆議。他指出，花東建設還沒有通過，無法預測立法院會怎麼進行；原民禁伐條例已經三讀通過但還沒送到行政院，還沒辦法審慎評估做出決定。

林明昕說，中間還有很多歷程，憲政秩序也是政治秩序，所以很多問題點不是像法庭攻防一樣一個口令一個動作，而是有一些政治上的討論空間，「還沒發生的事情很難預料，可能很順利、不用經過任何程序，就在協商過程中圓滿解決，所以現在無法說可以覆議或不能覆議」。

記者追問，原民禁伐條例方面，是否會比照這次找專家研議提出覆議？林明昕說，國會改革草案從開始倡議到社會、政治新聞，有蠻長一段期間，這段期間行政院當然有注意到這件事，可以從一開始就去思考對策，這是比較長的過程，政院會不斷在必要時後釋放訊息。

針對這次的原民禁伐補償條例，林明昕說，該條例變成新聞沒有那麼快，也沒有立刻討論很多，所以就要好好考慮，「來了之後是否要採取憲政救濟動作，沒有排除也沒說一定要，這無法立刻決定」。

林明昕，不是說覆議就一定要上升到釋憲，覆議絕非要大吵一架，這是從以前以來一直有的憲政正常互動運作，「所以這次就我們的觀點、總統許可後，提出覆議、理由如下等等，就是期待立法院也能夠重新思考，可能在倉促、慌亂當中有些點沒思考好，值得再改進，這就是覆議的本質』。

林明昕說，也就是經過對話，內部對話完再加上外部權力分立、憲政機關相互對話，「也許覆議過去後，經過討論，就結束了，覆議就成功了」，15天如果沒有投票否決覆議，覆議也就過關了，機會還很多，現在說要法庭見也太早了一點，還是需要兩院間友善對話討論，形成共識。

而會後記者追問，覆議是否會常態化？林明昕說，覆議本來就是常態化，但不會每天像吃飯一樣，希望這件事情能經由大家互動知道後，之後不需要再覆議，很多事情在過程當中就會解決，不用積到最後才一起覆議，「但不是這我們講就算數，需要大家努力」。