行政院昨收國會改革法案函文今就提覆議　最快今呈文給總統核可

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院在5日收到立法院三讀修正通過的「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」，隨即在6日院會通過將提出覆議案。針對火速提出覆議，政務委員林明昕說，憲法規定「10日內要完成全部流程」，推算期限是下禮拜五之前要完成；至於何時呈文給總統？林說，記者會後有作業，可能今天送也可能明天才送，無法明確回答。

行政院發言人陳世凱說，依照《憲法增修條文》第三條第二項第二款，行政院需要在10天之內經總統核可後，移請立法院覆議。考量到立法院正在進行總質詢、端午連假，因此行政院昨天下午收到函文後，就立即用最快速度提出因應；至於總統何時核可，行政院無法代替回應。

林明昕補充，憲法規定是10天內提出覆議案並完成相關程序，是指「送達」10日內，不是「送達後」10日內，也就是昨天下班前送來也算一天，第10天正好是下禮拜五（6月14日），那就很緊張，因為要周末了，稍微一拖就過去，又到下禮拜，因為這些原因。

林明昕說，行政院自己可以控制的程序就要儘速處理，至於總統核可時，是否會思考再三或有其他考量，這無法控制、也無法代為回答。

至於行政院今天是否要呈文給總統？林明昕強調，記者會後有在作業，也沒辦法確定今天就會完成，因為呈文的文字、條文條號要看有沒有錯誤錯誤，或有思考不周的地方，這都會影響總統做出正面或負面的判斷，也可能明天才送，也可能今天就送，無法明確回答。

陳世凱，也就是行政院送件時間還沒確定，總統何時能核可不是政院能回答，至於何時能送到立法院，行政院無法先做預測。

▲行政院提起覆議案流程。（圖／記者郭運興製圖）