政院覆議7理由　聽證調查對象「無遠弗屆」、人事同意權恐致機關空轉

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院6日正式針對國會擴權法相關修法提出覆議，後續呈請總統核可後，將移請立法院覆議。政務委員林明昕在院會後記者會說明提起覆議的原因，列出七大點，強調修法違憲，對行政院來說窒礙難行，因此只能提出覆議。依修法內容，會混淆雙首長制，聽證、調查的對象恐「無遠弗屆」，人事同意權也會導致機關運作空轉，且質詢時僅須「懷疑」就可對備詢之官員課以刑責，也有違反比例原則的問題。

「為什麼要提覆議？窒礙難行。」政務委員林明昕說明，行政院依法行政，一個法律要求行政院施行、適用，但是法律違憲的話，那就不是依法行政，「依法行政也要遵守憲法，所以一旦法律違憲，對我們來講就是窒礙難行」。

林明昕說明時，也點出行政院提覆議的7大原因，強調這次不是事實上難行而是法律上難行，也就是會有《立法院職權行使法》、《刑法》修法牴觸憲法的問題，以至於法律上窒礙難行，基於依法行政的觀點只能提出覆議。

政院提出的7大原因包括：第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

▲行政院提「覆議」七大原因。（圖／行政院提供，下同）



首先，林明昕說，全部的條文程序上有問題，因為立法程序從委員會、黨團協商再到院會二三讀，過程中是一種沒有經過實質討論的，可能的討論就是一些程序上，如坐在這裡好嗎、要不要用舉手表決等，沒有真正討論條文內容。

林明昕強調，國會是民主政治象徵，一定要遵守民主原則，「不是比人頭、比打架，是討論來的，一定要針對內容討論完了才來表決」，一旦沒有實質討論，就違反民主原則導致程序違憲。《立院職權行使法》、《刑法》的討論過程有瑕疵，所以從程序上來看都是「窒礙難行」。

其次林明昕表示，《立法院職權行使法》中規定總統有國情報告義務，還要一問一答備詢，「這在憲政觀點上混淆了所謂雙首長制度」。台灣不是純粹內閣制或總統制，結果把總統拉下來跟一般行政院長一樣要接受質詢，變成2個行政院長、或總統府也是行政院，就違反了雙首長制的設計模式。所以質詢總統等，也是屬於違憲。

至於第三、第四點部分，林明昕提到，所謂聽證、調查等新設職權，首先，調查對象不以官員為限制，「公司老闆、小吃店老闆等遍及所有一般人都有可能，聽證、調查的對象會變成無遠弗屆」，違反大法官歷來的解釋認為調查權與聽證權要有節制。

此外，林明昕提到，台灣目前在憲政體制下還有監察院，主要就是在處理調查以後是不是要糾正、彈劾、糾舉的問題，結果修法弄得過廣，跟監察院沒什麼兩樣時，也會侵犯到監察院職權，這也是違反權力分立原則。

林明昕也指出，程序上有些設計也很粗糙，有些變成被調查或聽證的人沒有辦法有程序權的保障，就會違反正當程序法律的問題。

第五點方面，人事同意權有的是政院內部機關的，比如NCC，有些是憲法規定非行政院機關的同意權，如大法官、監察委員、考試委員。人事同意權意指要經過國會同意，新法的設計讓同意權的行使雖然嚴格化，但時間上拉得很長、沒有上限，可以審一年或很久，導致機關空轉，這也是有問題的地方。

第六、第七點部分，林明昕說，也就是一般俗稱的「藐視國會罪」。這裡的藐視國會不只以刑罰，另外還有行政罰，這都是在藐視國會可能會處罰的，但什麼叫藐視國會？其實定義不明，「也有可能立法院說看起來不舒服，你就藐視國會」；另外，若官員虛偽陳述，「懷疑」就可以課以刑責。

林明昕說，這都是讓行政院覺得構成要件不明、違反法律明確性的情況下，被課以刑責，也有違反比例原則的問題。

林明昕說，以上這七大點就是行政院研究後的結果，認為可能因此違憲、「窒礙難行」，所以才依照《憲法增修條文》，在今天上午院會通過後呈請總統核可，核可後就會向立院正式提出覆議。