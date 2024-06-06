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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對國會擴權修法提覆議　卓榮泰：盼立院再審法案找出最大共識

▲▼行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對國會改革法案之覆議案，院長卓榮泰6日院會中裁示通過，後續將呈請總統核可後移請立法院覆議。政院發言人陳世凱強調，本次提出覆議的目的絕不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作過程，請立法院藉由再次審議法案的內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。

立法院5日將三讀修正通過之《立法院職權行使法部分條文》以及《中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文》兩案送至行政院，行政院6日院會新增討論覆議案，院長卓榮泰裁示通過。

陳世凱主持會後記者會時說，本案經研議後有違反憲法、民主程序、法律正當程序、侵害人權之虞，包括審議程序違反民主原則、要求總統國情報告常態化以及備詢違反憲法，立法院質詢權、調查權以及聽證的行使，違反權力分立原則，以及侵害人民基本權利。

陳世凱說，人事同意權的行使也可能影響憲法與法定機關職權的行使，藐視國會罪的規定違反法律明確性原則、比例原則以及正當法律程序等，窒礙難行之處。

陳世凱表示，依《憲法增修條文》第三條第二項第二款規定辦理，行政院作為國家最高行政機關，依法行政，也有責任捍衛憲政秩序，守護人民的基本權益。

陳世凱強調，民主正應經由討論與溝通的過程建立共識，本次提出覆議的目的絕不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作過程，請立法院藉由再次審議法案的內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。

▼行政院提起覆議案流程。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼行政院提起覆議案流程。（圖／記者郭運興製圖）

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