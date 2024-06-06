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南消二大官田消防分隊　端午宣導急救知識守護社區安全

▲端午節期間常發生許多吃肉粽不慎導致呼吸道哽塞之意外狀況，因此南消二大隊官田消防分隊藉著社區活動的舉辦，積極且加強力道投入社區服務宣導活動，以提高社區成員的急救知識和應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲端午節期間常發生許多吃肉粽不慎導致呼吸道哽塞之意外狀況，因此南消二大隊官田消防分隊藉著社區活動的舉辦，積極且加強力道投入社區服務宣導活動，以提高社區成員的急救知識和應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節期間常發生許多吃肉粽不慎導致呼吸道哽塞之意外狀況，因此官田消防分隊藉著社區活動的舉辦，積極且加強力道投入社區服務宣導活動，以提高社區成員的急救知識和應變能力，近日官田消防分隊前往轄內各里社區媽媽教室活動、史丹佛等幼兒園和當地教養院所，進行了一系列心肺復甦術CPR及哈姆立克急救法的宣導和培訓。

這次活動的主要目的，係強化社區居民和教職員在面對突發意外時，能夠在第一時間內做出正確反應，為患者爭取寶貴的急救時間，進而提高生存率。活動中，官田消防分隊以通俗易懂的方式，詳細講解並示範了心肺復甦術和哈姆立克急救法，並鼓勵參與者親自練習。

▲端午節期間常發生許多吃肉粽不慎導致呼吸道哽塞之意外狀況，因此南消二大隊官田消防分隊藉著社區活動的舉辦，積極且加強力道投入社區服務宣導活動，以提高社區成員的急救知識和應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，這次宣導廣泛且深入地讓許多民眾學到了很多實用的急救知識，這些技能在關鍵時刻能夠救人一命。

▲端午節期間常發生許多吃肉粽不慎導致呼吸道哽塞之意外狀況，因此南消二大隊官田消防分隊藉著社區活動的舉辦，積極且加強力道投入社區服務宣導活動，以提高社區成員的急救知識和應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊王騰毅大隊長表示，這些宣導活動讓更多人掌握急救技能。在突發情況下，及時有效的急救措施可以提高患者的存活機率。特別是在端午節這樣的節日期間，家庭聚會增多，學會急救技能尤為重要。官田消防隊一系列的宣導活動，不僅提升了社區成員的急救意識和能力，也進一步鞏固了消防隊與社區之間的緊密聯繫。未來，消防隊將繼續開展更多類似的活動，為打造一個安全、健康的社區貢獻力量。

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