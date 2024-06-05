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明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

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▲明天水氣增加，各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，明（6日）水氣更多，各地降雨機率高，都有局部短暫陣雨或雷雨，周五、周六南部及山區有局部大雨，周日到下周三有一道鋒面報到，中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為午後雷陣雨的天氣，溫度北部出現30度以上高溫。

氣象署預報員張承傳說，受華南雲系東移影響，明天水氣比今天更多，南部、中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區降雨機率高，都有局部短暫陣雨。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周五、周六環境轉為偏南風，水氣仍多，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為午後雷陣雨的天氣，南部跟午後各地山區有局部大雨的可能。

張承傳指出，周日到下周三鋒面停在北部海面這邊，環境偏西南風，迎風面中南部有些局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。

▲▼未來溫度變化。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度變化。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳表示，明天氣溫跟今天類似，早晚各地低溫22、23度，北部白天高溫25至26度，其他地區27至30度。後天之後端午連假，北部高溫來到30度以上。

他說，端午節過後北邊冷空氣會越來越少，南邊系統將越來越強，若北邊沒有東北風吹下來，溫度上會比較熱，可以陸續把厚重衣物整理收起來。

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