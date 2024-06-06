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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

下馬威？李西河今布達　蔣萬安曝「首要任務」：必須做出績效！

▲▼蔣萬安出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

新任台北市警察局長李西河將於6日下午進行交接典禮，台北市長蔣萬安將親自與會；由於先前蔣萬安圈選人選與內政部拍板不同，使蔣萬安不開心，引發外界關注，而未來將給予李西河的首要任務為何？蔣萬安6日表示，有特別交代一項重點，就是「必須要整治警紀」。

蔣萬安6日上午出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮，預計下午要出席李西河的交接典禮，被問到要給予李第一項比較具體的首要任務為何？蔣萬安透露，警察署長張榮興3日有帶李西河與他見面，當時自己就有交代與提醒，接下來台北市市政、警政的業務推動重點，「接下來就是上任之後，看局長必須要具體落實以及做出績效。」

至於有無表達對治安的要求？蔣萬安直言「有」，對於各項警政業務推動的重點，特別是台北市身為首善之都，結合各項市政，包括交通、治安、警紀等，很多需要局長接下來必須落實、做出績效的方面，都有一一的告知。

蔣萬安指出，接下來就必須要看李西河各項的表現，最重要的是，自己當天也特別跟李西河說，「今天之後很重要的一項重點，（就是）必須要整治警紀，不要讓警紀一些問題打擊士氣，得讓市民安心。」

媒體追問，當天見面的氣氛如何？蔣萬安說，都很正常，主要就是張榮興聯繫希望見面，重要的是儘快讓台北市警政業務能夠順利銜接，各項業務能夠全面推動。

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