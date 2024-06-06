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靠近台北！蔣萬安「傾全力爭取」輝達設計中心落腳　願給最佳優惠

▲▼蔣萬安出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳要設置設計中心，並招聘1000名工程師，使各縣市紛紛招手搶人；而黃仁勳5日再透露，設計中心可能靠近台北附近，台北市長蔣萬安6日強調，能在台北當然是最好，盡可能給予各方面協助，也會給予最佳條件跟優惠，傾全力爭取。

蔣萬安6日上午出席113年台北市勞動安全獎頒獎典禮，針對黃仁勳說設計中心可能靠近台北，蔣萬安表示，「靠近台北⋯如果越靠越近，能在台北當然是最好。」輝達的台灣總部現在已經在內湖，而且第一個人工智慧研發中心也在內科，現在也會持續的努力爭取，因為台北市匯聚最多的人才，黃仁勳希望聘近千人，包括像AI researchers、system engineers、software engineers等，台北市當然相對優勢，所以會持續努力，希望輝達能夠落腳在台北。

媒體追問，會不會再提出更多誘因，吸引黃仁勳來台北？蔣萬安回應，所以一直有在積極的接洽聯繫，也很願意能夠了解輝達實際的需求，一定盡可能的來給予各方面的協助，「我們也會在經過討論之後，給予最佳的條件跟優惠，傾全力希望能積極爭取到輝達在台北設研發（設計）中心。」

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