若開放大巨蛋辦演唱會　鍾小平喊「先設但書」：一定比例回饋做公益

▲台北市議員鍾小平。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

全台最大的體育場館「台北大巨蛋」於2023年底啟用，台北市長蔣萬安有意解決使照註記「建築技術規則建築設計施工編」127條規定的緊箍咒，讓大巨蛋辦演唱會，但引發外界擔憂公安問題。國民黨台北市議員鍾小平5日表示，不能無條件通融大巨蛋開演唱會，得做一定比例回饋公益，才可以開放。

台北大巨蛋至今無法舉辦演唱會原因，在於大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者湯興漢攝）

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

面對外界出現希望大巨蛋辦演唱會的聲音，蔣萬安有意解決127條使照註記，日前開會得到2點結論，第一，內政部2017年函示大巨蛋是體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；第二，大巨蛋要做非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

但第2項結論仍要求遠雄委託專業機構，提出防火逃生避難安全性驗證的結果，並送第三方公正專業機構審查；然而目前全台能審防火逃生避難安全的單位僅只有台建中心、消防安全基金會，台北市政府函文台建中心時，台建中心反問大巨蛋防火避難審查已核准、還要驗證什麼等問題，所以不再協助驗證。

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

面對仍卡在同一進度，蔣萬安5月31日在議會正面表態態度，強調支持在大巨蛋辦演唱會，使國民黨籍台北市議長戴錫欽有意出手，在6月中下旬議會臨時會6月17至26日期間，邀集各黨、無黨議員等協商開會尋求解套。

針對大巨蛋能否辦演唱會，鍾小平5日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，大巨蛋是運動體育場館，當初使照設計是不能開演唱會，但「我覺得可以通融，不過不是無條件通融，要看大小排場做一定比例回饋公益，且不可能內容標準和打棒球標準一樣。」

鍾小平提及，細則得要比較認真研究，並召開跨局處討論一定程度的公益回饋，「在合理的比例下，才能同意開放演唱會，一定要加上但書。」而且每一場次都要不一樣，得考量人數數量，畢竟遠雄場地收入每個不一樣，不能夠通案處理，要每一場訂出規則。

至於台北市政府開放大巨蛋辦演唱會，會不會有圖利遠雄的問題？鍾小平認為，這要看回饋的比例，還是要以棒球為主，只能在空檔時間辦演唱會。