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大陸 大陸焦點 特派現場

才說「香港玩完」　羅奇訪港再嘆：現在一切都結束了！

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港與大陸的經濟聯繫越來越緊密。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）先前在英國《金融時報》撰文，提出「香港玩完論」，他5日來到香港演講，進一步指出，過去的香港發展相當出色，榮景持續得比任何人預期都長，但現在「一切都結束了」。

羅奇5日在香港外國記者協會（FCC）演講，他提到，先前在《金融時報》的撰文是一個警鐘，隨著中國大陸與香港的聯繫越來越緊密，香港的經濟難以在大陸增長相對疲弱的經濟下獨善其身。

▼羅奇過去曾長住香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅奇。（圖／達志影像／美聯社）

羅奇也引用了過去的經濟數據，驗證大陸與香港的經濟已越來越同步，他指出，1980年到2011年，大陸每年經濟增長超過10%，同期香港經濟增長5.1%，2012年到2023年，大陸增長回落至6.3%，香港經濟增長也放緩至1.4%。

羅奇強調，香港經濟目前面臨三大挑戰，包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、正在喪失政治自主權。

羅奇還說，自己在80年代來到香港，隨即被香港迷倒，當時的香港人「有願景、有戰略」，發展相當出色，榮景持續得比任何人預期都長，但現在「一切都結束了」。

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

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關鍵字：

香港玩完香港羅奇香港經濟

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