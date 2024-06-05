香港舉辦「的士禮貌運動」　去年乘客投訴量「倍增破千」！

▲香港的士。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「的士」（計程車）投訴案例連3年上升，去年更是突破了1000件的大關。為了改善乘客對的士的印象，香港的士業議會將從6月6日至8月27日舉行「的士禮貌活動」，安排禮貌大使向司機和乘客派發宣傳單及紀念品。

根據香港運輸署統計，的士投訴案例過去3年持續上升，2021年時為464件，2022年時為574件，2023年時為1006件，其中主要有濫收車費、拒載或拒到指定地點，以及繞路。

除了投訴以外，也有不少計程車違規的情況發生，警方表示，去年曾就的士服務相關而性質較嚴重之的士司機違例事項執法140次，較前年的95宗及2021年的49宗增加。而由2021年至2023年，涉及的士交通意外宗數按年分別為4153宗、3632宗及4585宗。

為了改善乘客對的士的印象，香港的士業議會將在6月6日至8月27日舉行「的士禮貌活動」，派出「禮貌大使」到旅客經常出入的地點，例如過境口岸和機場，向的士司機派發宣傳單。

的士業議會主席黃卓邦表示，希望提倡禮貌行為，加強的士司機與乘客之間的溝通和互相尊重，除了要保持良好的服務態度，也希望司機能主動「做多一步」，主動協助乘客，以實踐好客之道，為香港營造「好客之都」的形象出一分力。