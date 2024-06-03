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大陸 大陸焦點 特派現場

港府致力重啟與美國及西方國家聯繫　從經貿突破

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

文／中央社香港3日電

美國及西方國家最近又因為「35+初選」案炮轟香港，儘管港府一如既往，以強硬措辭回應。但另一方面，港府似乎想從經貿層面，修補與美國及其他西方國家的關係，藉此重啟聯繫。

本地法庭上週判處「35+初選」案中的14人罪成後，美國和歐盟等先後就此發表聲明，譴責相關裁決，其中美方更傳出準備進一步制裁與國安法有關的香港官員，包括限制其入境簽證。

對於美國及西方國家等的聲明，港府一如過往，以強硬態度回應，令人憂慮香港與美國及其他西方國家的關係會不會在「反送中」運動及香港國安法實施後進一步惡化。

不過，最近的跡象顯示，港府在強硬回應美國及其他西方國家的批評之餘，另一方面卻更熱衷於派遣官員前往美國和歐洲訪問，顯然希望修補與對方關係，而這些官員都來自財經機構，明顯想從經貿方面切入。

最新外訪的官員就有香港財經事務及庫務局局長許正宇；官方公布，許正宇昨晚啟程前往荷蘭、西班牙和葡萄牙訪問。

港府表示，許正宇此行旨在推廣香港金融科技的蓬勃發展，以及香港在構建可持續「Web3」生態圈的金融創新領域，例如虛擬資產行業、支付方式和現實世界資產代幣化的最新情況。

他將與到訪國家的高級官員舉行雙邊會議，並會在當地參加多項活動和酒會，與金融機構領袖、金融科技界和商界人士會面。

在許正宇之前，香港創新科技及工業局局長孫東、財政司司長陳茂波5月底也先後訪歐，其中孫東訪問了比利時和法國，重點促進香港與歐洲的科技合作。

▲▼香港。（圖／路透社）

孫東訪問比利時期間，會晤了歐盟委員會創新、研究、文化、教育與青年事務委員伊凡諾瓦（Iliana Ivanova），是港府主要官員近年與歐盟高階領導層的首次會晤。

在同一時間，陳茂波也抵達法國巴黎訪問，向當地商界和金融界推廣香港的優勢，並訪問當地一些企業，鼓勵它們到香港開創商機。

據公布，陳茂波在當地出席了早午餐會，向當地金融及商界人士保證，香港在「一國兩制」下，繼續實施普通法，保持自由開放及資金、貨物、人員和資訊自由流通等，又強調金融監管制度與國際接軌、法治與治安良好。

他又向當地人介紹了在基本法23條立法之後，香港與東南亞和中東的經貿投資概況，以及北京中央近期推出深化中國大陸與香港資本市場合作的措施等。

在香港官員的排名中，行政長官（特首）之後，依次是終審法院首席法官、前任特首、政務司司長、財政司司長、律政司司長；陳茂波排名第五，因此，他訪問法國期間，大有資格加以談論和宣傳對香港當局的看法。

在法國之行後，陳茂波轉到美國加州訪問，期間簽署了3份合作協議。

他回港後在其日誌撰文表示，在美國加州柏克萊市出席了兩個大型會議，其中一個是以粵港澳大灣區與舊金山灣區的綠色發展、商務和投資合作、人文交流為主題的「中美灣區對話」，另一個是聚焦應對氣候變化及綠色轉型與發展的「中美地方氣候行動高級別活動」。

▲▼香港。（圖／路透社）

兩場會議匯聚了中美兩地逾20個地方省、州和城市的政府部門、企業、學術及智庫機構等，有200多人出席。

他說，「兩個灣區的對話和合作並非偶然，而是因為彼此的特色和優勢，相互吸引；而彼此亦了解到只要能開放交流，協同創新，就可創造更大的價值，為未來解決更多難題。」

據報導，他回港後向媒體表示，雖然歐美政界都關注香港國安法及基本法23條立法，但美國商界最關注的卻是香港的法治、資金自由及商務方面的遊戲規則是否跟隨國際標準。

2019年香港爆發「反送中」運動之後，美歐明顯十分關注這場運動，並在某種程度上予以支持，其後更批評香港實施國安法，以致與香港的關係出現裂痕。

與此同時，美方更因為香港實施國安法而對香港採取一些制裁措施。

香港在與美歐關係出現問題後，年前一度把拓展對外關係焦點轉向東南亞和中東，致力促進與這兩大區域的經貿、金融和科技創新合作，至今也取得一定成果。

但從港府官員最近兩個月來積極訪問美歐來看，港府正致力修補與美國及其他西方國家的關係。

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