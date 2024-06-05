黃仁勳訪鄒記「隔壁桌也是大咖」！見桌上1瓶「台灣驕傲」主動搭話

▲AI教父黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

「AI教父」NVIDIA 輝達創辦人黃仁勳來台灣掀起旋風，除了現身數場演講，連續踩點的多家台灣傳統美食也受到矚目。他日前與多名台灣科技大老現身台北3大私廚之一「鄒記食舖」，巧何的是當天知名美食家胡天蘭也和友人在店內用餐，起初雙方並無交集，但隨後黃仁勳就對她們桌上一瓶「人蔘味高粱」深感興趣，並主動上前搭話，令胡天蘭一行人相當驚喜。

據了解，黃仁勳上月29日晚間應廣達董事長林百里之邀，到號稱北市最難預約的私廚餐廳「鄒記食舖」用餐，當天座上賓還有張忠謀夫婦、台哥大董事長蔡明忠、聯發科董事長蔡明介、廣達副董事長梁次震等14位科技業大老，一桌身家「上兆」，可謂眾星雲集。

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▲黃仁勳被「帶人參味」高粱酒吸引。（圖／翻攝自黑松官網）

根據《NOWnews 今日新聞》報導，當晚胡天蘭正好也和友人在鄒記食舖用餐，由於一行人對科技業不熟悉，因此起初2桌客人並無交流，直到黃仁勳發現她們桌上的「帶人蔘味」高粱酒，並主動走到她們桌旁打招呼，2桌的氣氛才逐漸熱絡起來。胡天蘭友人為此大方送出一瓶未開的高粱酒給黃仁勳，而黃仁勳則是在另一瓶高粱送上親筆簽名，毫無架子的行事風格令胡天蘭一行人印象深刻。

事實上，黃仁勳來台後瞬間就帶動AI風潮，所到之處都吸引大批民眾搶拍，而他幾乎來者不拒，不僅會一一答應民眾拍照、簽名需求，不時還會發送飲料、餐點給大家。他今（5日）在北市東湖私廚餐廳「喜相逢麵館」用餐，期間見民眾在外冒雨守候，竟主動走到外頭慰問大家，接受粉絲要求簽名，才又走進餐廳繼續餐敘，作風可說是相當親民。

▼黃仁勳今晚在東湖喜相逢夜會林百里，現場警察指揮交通，小巷全塞住。（圖／記者楊絡懸攝）